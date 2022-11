Defesa Civil de Itabuna pede atenção após Alerta Amarelo que prevê chuvas intensas

A Defesa Civil de Itabuna pede atenção, principalmente as famílias ribeirinhas ou que moram próximo a canais de macrodrenagem e encostas, devido a um novo alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). O Alerta Amarelo prevê chuvas intensas nos próximos dias nas regiões da Bahia, incluindo o Sul Baiano, Centro Sul, Extremo-Oeste e Vale São Franciscano

Para esta quarta-feira, dia 16, de acordo com o Boletim Municipal de Previsão do Tempo emitido pela Defesa Civil de Itabuna, com base no INMET, estão previstas chuvas entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia, com risco de alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamentos de rios, em cidades com tais áreas de risco.

“As chuvas são oriundas da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZACS), que trazem muita umidade para a nossa região. sendo assim, é possível mais chuvaS por conta dessa instabilidade”, explica o Coordenador da Defesa Civil, Kaique Brito. Até o momento a Defesa Civil recebeu 59 chamados, das quais 80% estão relacionados a alagamentos e transbordamentos de canais, e os demais pontuais referentes à queda de árvores e de muro.

“Peço atenção às áreas ribeirinhas, principalmente daquelas pessoas que moram perto de canais de drenagem. Estamos monitorando o nível do Rio Cachoeira e também essas chuvas pontuais na cidade. Qualquer emergência a população deve acionar a Defesa Civil pelo WhatsApp (73) 98117-4490”, diz Brito.

A Superintendência de Serviços Públicos mobilizou pelo menos 20 equipes com 160 homens para atuar em vários pontos da cidade. As ações se deram nos bairros Pedro Jerônimo, Santo Antonio, Urbis IV, Sarinha Alcântara, Vila Anália, Gegeu Gomes, São Pedro, Novo São Caetano, Califórnia, Novo São Caetano, Jaçanã, Novo Jaçanã e centro da cidade.

Mobilização

A Prefeitura de Itabuna mobilizou equipes de operários de campo da Superintendência de Serviços Públicos da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo (SIURB) e da Empresa Municipal de Águas e Saneamento (Emasa) para atender famílias que sofreram danos com alagamentos provocados pelas fortes chuvas desta terça-feira, dia 15. O Plantão de Coordenadoria da Defesa Civil aponta que choveu cerca de 30 milímetros, das 5h30min às 10 horas.

Até às 11h30min, foram registrados 18 chamados à Defesa Civil por transbordamento de canais, alagamentos e a queda de muro no final da Rua do Paty, no São Caetano, sem vítimas. O local acabou interditado pelas equipes que atenderam ao chamado pelo número de serviço 199, segundo o coordenador da Defesa Civil, Kaike Brito.

As equipes da Emasa atenderam a chamados para desobstrução de redes de esgotamento sanitário em alguns locais enquanto o pessoal da Superintendência de Serviços Públicos mobilizou equipamentos para dar vazão a canais de drenagem, obstruídos por lixo e entulhos carreados para as calhas, tendo reforçado a necessidade de os moradores cooperarem para que novos alagamentos sejam evitados.

O Plantão Social da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (SEMPS) também foi acionado pelos contatos (73) 98805-4022 e 98130-3383 para verificação in loco de áreas alagadas em dois pontos: Novo Jaçanã e final de linha do São Caetano. Duas famílias serão removidas para Casa de Apoio (SEMPS) no Bairro de Fátima. Um relatório será elaborado para definir a assistência que será oferecida na próxima etapa aos desabrigados, que poderá ser o pagamento de aluguel social.