A Defesa Civil de Salvador alerta para o risco de alagamentos e deslizamentos de terra nessa sexta-feira (20). O dia permanecerá com céu nublado e chances de até 90% de chuvas fracas, por vezes moderadas, acompanhadas de rajadas de vento.

O mau tempo vai continuar no final de semana. Para om sábado (3), a previsão é que o céu deve oscilar entre nublado e parcialmente nublado com até 80% de chances de chuvas fracas, popr vezes moderadas, acompanhadas de rajadas de vento. Também há riscos de alagamento e deslizamentos de terra.

De acordo com a Defesa Civil, o domingo (4) segue com céu nublado com chances de até 90% de chuvas fracas, por vezes moderadas, a qualquer hora do dia. Há também risco de alagamentos e deslizamentos de terra.