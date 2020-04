Defesa Civil usa SMS para fazer alertas sobre covid-19; veja como se cadastrar

Mensagens sobre as medidas para conter o avanço do novo coronavírus estão sendo enviadas diariamente pela Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec), através do sistema Alerta SMS. A ideia é manter os cidadãos baianos informados e passar dicas sobre como se prevenir da covid-19.

“Trata-se de mais uma ação para sensibilizar a população e combater a disseminação acelerada do coronavírus. As nossas mensagens são direcionadas por região. Neste caso, conseguimos, por exemplo, dar orientações mais específicas para uma cidade que já possui casos confirmados”, explica o superintendente da Sudec, Paulo Luz.

O sistema tem mais de 250 mil pessoas cadastradas e tem emitido alertas ligados à covid-19 desde março. A Sudec já usa o Alerta SMS para avisar de chuvas fortes, riscos de deslizamento de terra e outros temas similares.

Quem não está na base de dados e não recebe as mensagens pode se cadastrar, se tiver interesse, enviando gratuitamente uma mensagem com o seu CEP para o número 40199.