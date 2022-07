Déficit na previdência dos servidores estaduais atinge nível mais crítico no governo Rui

Com déficit financeiro em trajetória ascendente, a previdência dos servidores públicos estaduais atingiu o nível mais crítico dos últimos anos e pode entrar em colapso em um futuro não muito distante, aponta o relatório elaborado pelos auditores do TCE sobre as contas do governo Rui Costa (PT) em 2021. O documento mostra o crescimento gradual do rombo no caixa usado para cobrir os custos com servidores aposentados e pensionistas. Em 2018, o saldo negativo entre receitas e despesas previdenciárias foi R$ 3,25 bilhões. No ano seguinte, a soma ficou cerca de R$ 45 milhões maior. A partir daí, houve saltos expressivos no déficit, chegando a R$ 4,54 bilhões em 2020 e R$ 5 bilhões em 2021.



Tapa-buracos

Para conseguir pagar a folha dos servidores inativos, o governo aumentou o aporte de recursos do Tesouro. Ano passado, o repasse para tapar o buraco da previdência correspondeu a 11% da chamada Receita Corrente Líquida (RCL), ou seja, tudo que sobra nos cofres do estado para quitar despesas e realizar investimentos.

Bola de neve

A crise que afeta hoje a previdência dos servidores estaduais se agravou ainda mais, segundo o relatório do TCE, com o descompasso entre o número de ativos e inativos. Desde 2018, a quantidade de aposentados e pensionistas se tornou bem maior que a de ativos. Em 2021, haviam 131.887 inativos, contra 101.008 servidores ainda em atividade - quase 32 mil a mais. O que reduz a arrecadação e eleva as despesas.

Abaixo da média

Os auditores do tribunal de contas destacaram ainda o quadro crítico da previdência própria do estado, com base em indicadores definidos pelo Ministério da Fazenda. Os baixos índices obtidos pela Bahia, alertaram, confirmam a “situação preocupante” e exigem do governo estratégias para equilibrar o sistema previdenciário estadual.

Dano colateral

Os aportes do governo Rui para cobrir o rombo, ressaltam os técnicos do TCE, comprometeram bastante o orçamento estadual com despesas previdenciárias e geraram efeitos negativos sobre a prestação de serviços públicos nas demais áreas.

Bala devolvida

O prefeito de Jequié, Zé Cocá (PP), acusou o governador Rui Costa de atacá-lo com mentiras durante discurso feito semana passada em Lafaiete Coutinho. Segundo Rui, Cocá visitava o Palácio de Ondina quando era deputado estadual, mas deixava os aliados em pé na barraca da rua. “Primeiro, não existe barraquinha em frente ao palácio. Também nunca foi liberado entrar lá sem cadastro prévio. Quem mente faz qualquer coisa. E o governador mentiu muito”, disparou.

BO da sofrência

Nova expoente do arrocha aos 19 anos, a cantora baiana Anna Catarina foi indiciada por apropriação indébita pela Polícia Civil no último dia 12. A artista foi acusada por um ex-empresário de tomar posse de equipamentos musicais e sonoros que pertencem a ele.