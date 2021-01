Definição extravagante incomoda baianos e mobiliza ACM Neto

(Foto: Divulgação)

“Ser baiano é massa. É outro nível. É de lenhar. É um orgulho. Só quem é sabe o que significa”. Foi assim que o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, respondeu à polêmica que virou a grande notícia desta semana na Bahia.



É que para o Dicionário InFormal, que chegou a ser listado como primeira opção de busca no Google quando se faz a pesquisa da palavra “baiano”, esse gentílico significava outra coisa.



“Pessoa brega, que gosta de chamar atenção de uma forma estranha, ridícula. O cara pintou o carro de verde-limão com estampas cor de rosa só para chamar atenção. É um baiano mesmo.”



Alguns influencers levantaram a voz, e a equipe do Dicionário InFormal, que, como o Wikipedia, é alimentado por contribuições voluntárias, trocou a definição por algo bem mais simpático.



“Povo feliz, alegre e que sabe ser leve com a vida e com as pessoas! Gente que sabe se divertir com pouco, e que o pouco é muito” passou a ser o primeiro significado.



Não fosse a resposta rápida e a própria extravagância completa da definição original, e o assunto poderia desembocar num novo 2 de Julho.



O governador Rui Costa, que nestes dias só tem a vacina russa Sputnik V na cabeça, não se manifestou. (com informações da Revista Poder).

