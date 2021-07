Definição sobre data de realização do Folianópolis 2021 será em agosto

Foliões na Passarela Nego Quirido no Folianópolis (Divulgação)





Com o cancelamento do Fortal 2021, que ganhou um programa especial na semana passada, na TV Verdes Mares, no Ceará, os foliões passaram a mirar o Folianópolis, próximo Carnaval fora de época programado para novembro, na Passarela Nego Quirido, na capital de Santa Catarina.

Em conversa com a coluna, Artêmio Stefanski Junior, um dos sócios da produtora ALL, foi taxativo: “Até o meio de agosto nós tomaremos a decisão. É o tempo que a gente vai saber como estará a primeira dose da vacina em todo o país, por isso não descartamos ainda a realização em novembro, como sempre acontece. Pode ser em dezembro, ou mesmo no Carnaval, numa edição especial dos 15 anos da festa. Em último caso, remarcamos para o ano que vem”.

Além do Folianópolis, evento onde artistas como Ivete Sangalo, Bell Marques, Durval Lelys, Banda Eva, Saulo, Tomate e Harmonia do Samba sempre marcam presença, os produtores também querem viabilizar o Coritiba Folia, que estrearia no calendário de festas e bateu de frente com a pandemia





Da Axé Music para o mestrado em Lisboa

Carla Visi curte seu Mestrado em terras portuguêsas (Foto: Divulgação)

A cantora Carla Visi, que fez uma bela carreira, primeiro na Banda Cheiro de Amor e depois em trabalho solo, foi aprovada no Mestrado em Ecologia Humana e Problemas Sociais Contemporâneos na FCSH da Universidade Nova, em Lisboa, onde está morando há dois anos. Feliz com mais uma vitória conquistada, Carla disse ainda não ter ideia de quando vai retornar ao Brasil ou se prossegue na Europa fazendo outros cursos.

“Quando meu anteprojeto de pesquisa foi aceito no Mestrado de Ecologia Humana e Problemas Sociais Contemporâneos, muitas pessoas me questionaram: Ecologia Humana? Problemas Sociais Contemporâneos, a gente tem uma ideia do que seja principalmente no Brasil. Mas Ecologia Humana... Essa foi a reação da maioria das pessoas que recebia minha notícia diante do meu semblante eufórico que rapidamente caía na real e tentava explicar um mundo até então pouco conhecido”, comentou Carla Visi.





Rafa Chagas (Foto: Débora Monteiro)

O novo single do timbaleiro Rafa Chagas

Será lançado nesta sexta (23), pelo selo Candyall Music, do cacique Carlinhos Brown, Ninguém Está Notando, segundo single solo de um dos vocalistas da Timbalada: Rafa Chagas. A faixa é uma produção musical de Jaguar Andrade e Rafael Tudesco e terá clipe com direção assinada por Fred Soares. Rafa conta sobre o lançamento em primeira mão à coluna: “Escrevi essa canção no início da pandemia, quando tínhamos muitos sentimentos misturados, como ainda temos agora. Mas, naquele momento eu fui presenteado com o meu filho Zayan, e seu nome tem esse significado, de terra prometida, né? E tínhamos ainda mais medo de tudo. E a minha percepção foi a de que muitos de nós não estávamos sabendo como lidar bem com tudo isso, e a partir daí a música nasceu”



Léo Santana e o MC Davi são parceiros em música

O Gigante Léo Santana conta com a parceria de MC Davi no lançamento da música inédita Não Teve Dó. O novo trabalho também pode ser visto através de um videoclipe.





TUM-TUM-TUM*

1 .Todas as Bossas do Boca é o nome da live que Paulinho Boca de Cantor realiza dia 31 de julho, às 20h, e será transmitida pelos seu canal no YouTube/Paulinho Boca de Cantor e no Facebook e Instagram. Paulinho vai interpretar canções do início da carreira, quando era crooner de orquestra e animava bailes em Salvador e no interior do estado. Também vai relembrar os grandes clássicos dos Novos Baianos e sucessos da sua carreira solo. Vem mais novidades por ai.

2. Amanhã (23) tem lançamento do álbum Vinil de Dendê, da Banda Park Sonoro com Don Chicla. O evento acontece a partir das 19h, no canal da Park Sonoro no Youtube. Com 10 canções autorais, o álbum conta com as participações especiais dos músicos Saulo, Margareth Menezes, Jaguar Andrade, Cicinho de Assis, Hugo Sambone, Binho de Buzeco, Marcelo Pinho e Pedro Fonseca.

3. Entre os dias 27/07 e 17/08, sempre nas terças-feiras, às 20h, o Sesc 24 de Maio traz, em seu canal de Youtube, a websérie Os Sons do Pensamento, com o músico, compositor e filósofo baiano Tiganá Santana. Ele apresenta ao público as sonoridades, filosofia e modos de estar no mundo, a partir de seus álbuns gravados ao longo da década de 2010. Os álbuns, inclusive, intitulam os episódios desta série proposta com base na música-filosofia do artista.