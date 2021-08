Deixou o presente pra última hora? Confira dicas para pais 'tecnológicos'

Tempo corrido, concentração na Olímpiada, preocupação com a pandemia, além da ansiedade nossa de cada dia. Às vezes, o tempo aperta mesmo para comprar um presente para pessoas especiais, como deveriam ser todos os pais. Na hora de escolher, bate aquela dúvida, né? Então, para quem resolveu deixar para os 45 minutos do 2º tempo a compra do mimo, aqui vão umas dicas de presentes ligado a tecnologia:

Kalunga (via app da Cornershop by Uber)

Para os papais gamers, a sugestão é o Headset P2 Vulcão 01409, da Bright, por R$ 65.





Vivo

A operadora de telefonia preparou algumas ofertas especiais. Destacamos o Samsung Galaxy Buds+ por apenas 21 vezes de R$ 19 (ou R$ 399 à vista).

Panasonic

Cuidado com o corpo é fundamental e tudo fica mais fácil com o Aparador Elétrico Panasonic ER2403, com sugestão de preço de R$ 199.

Americanas (via realme)

Para os papais que gostam de se exercitar terem controle sobre todas as estatísticas, o realme Watch S sai por R$ 699.