Del Feliz traz o clima junino para os leitores do CORREIO

Considerado pelos colegas como uma espécie de Embaixador do Forró - por difundir os ritmos nordestinos pelo mundo -, o baiano Del Feliz é a segunda atração do projeto São João do CORREIO, que vai levar o clima junino à casa dos leitores, através de lives que acontecerão sempre às sextas e sábados, 19h, no no YouTube do CORREIO.

A programação, que começa nesta sexta (5) com a banda Fulô de Mandacaru, segue amanhã (6) com Del Feliz, artista que já participou do The Voice Brasil, da Lavagem de La Madeleine e da Lavagem de New York. Ele promete mostrar um pouco do seu repertório recheado de canções autorais e de clássicos.

Velho parceiro do jornal, Del Feliz não hesitou quando recebeu o convite para esse projeto e disse que está pronto para animar os amantes do forró na quarentena. “Além de minhas músicas mais pedidas pela galera, como Pra Gente se Abraçar, Eu Sou o São João, Ainda não Acabou e A Essência Dela, não faltarão clássicos especiais”, diz Del, citando, Espumas ao Vento, Tudo o Que eu Queria, La Belle D'Jour e Lápis de Cor.

São João

Del Feliz fez questão de realçar o quanto o São João é importante para ele: “Desde pequeno, eu tenho muitas saudades das brincadeiras, hoje muito menos exploradas, como o quebra-pote, pau de sebo e casamento caipira. Em tempo de pandemia, a saudade vai ser também do palco. De poder cantar e me divertir com centenas de milhares de pessoas, celebrando a festa da alma do Nordeste, fazendo o que mais amo”, afirma.

Apesar da música ser o motor que move a sua carreira, Del Feliz também se mostra um estudioso da cultura junina, como fez questão de explicar: “A festa dos três Santos, Antônio, João e Pedro envolve todos os elementos que identificam o nosso povo: é a festa da fé, da poesia, da comida, da bebida, da música, da dança, das brincadeiras, das cores... A mais inclusiva, pois da criança ao idoso, todos fazem parte dessa comunhão, pacífica, pelo espírito que a envolve”, pontua.

Ele lembra um aspecto que gostava muito na festa junina e que vem se modificando: as visitas de pessoas, nem sempre conhecidas, às casas, de portas abertas, com mesas fartas de comidas e bebidas típicas, além de muita música

Del conta que está aproveitando a quarentena para desenvolver um projeto com repertório voltado para canções temáticas, que falam de diversidade (Abra a Porta), sensibilidade (Ser Mais do que Ter), ecologia (Terra Mãe), cultura (Eu Sou São João), empatia (Pra Gente se Abraçar), e esperança (Xote da Felicidade). “Tá ficando lindo o show, que é uma proposta especial, já sonhada há algum tempo e que colocarei em prática ainda este ano, se Deus quiser”, destaca.

Além de levar música da melhor qualidade e criar um clima de um verdadeiro arraiá, as apresentações também irão render uma corrente de solidariedade. Durante as transmissões, será possível ajudar a instituição Corrente do Bem. Um QR Code ficará fixo na tela e, ao apontar a câmera, a pessoa será direcionada para uma área, onde poderá fazer doações.

Projetos coletivos

Com 16 CDs e dois DVDs gravados de forma independente, Del Feliz é um dos artistas mais atuantes entre os forrozeiros baianos com uma agenda que abrange não só o Brasil como vários países nos quatro cantos do mundo. Uma das características do artista nascido em Riachão do Jacuípe é a sua capacidade de envolver outros colegas em diversos projetos.

A exemplo da música Eu Sou o São João, com coparticipação de Ton Oliveira e Fábio Salvador, que ganhou o Oscar nordestino, o Troféu Gonzagão, em 2019, e foi interpretada também por Elba Ramalho, Flávio José, Tato (Falamansa), Ton Oliveira, Nando Cordel, Santanna, Josildo Sá e Alcymar Monteiro.

Del Feliz também compôs em parceria com Márcio e Vicente Lima o hino do São João da Bahia, gravada por mais de 40 artistas, num clipe gravado no Mercado Iaô Junino.

Recentemente, ele lançou a música Pra Gente se Abraçar, que fala desse momento delicado do coronavírus e gravou clipe com a ideia de um abraço coletivo que ganhou reforço de artistas como Gilberto Gil, Flávio José, Margareth Menezes, Santanna, Adelmário, Flávio Leandro, Anastácia, Zelito Miranda, Chambinho, Tato, Lucy Alves e Elba Ramalho, além dos atores Carlos Betão e Jackson Costa, e de convidados como a influencidora digital com Síndrome de Down Cacai Bauer.

*Esse projeto tem a parceria da ITS Brasil



Veja as datas das Lives do correio

Dia 5/06 - Fulô de Mandacaru

Dia 6/06 - Del Feliz

Dia 12/06 - Estakazero

Dia 13/06 - Flor Serena

Dia 19/06 - Zelito Miranda

Dia 20/06 - Adelmário Coelho