Delator de esquema de venda de sentenças implica juiz e servidores

Delator da Operação Inventário, deflagrada pelo Ministério Público do Estado para investigar fraudes e corrupção em processos nas varas de família da capital, o advogado Marco Aurélio Fortuna Dórea implicou pelo menos um juiz da ativa e diversos servidores públicos no comércio de sentenças na Justiça baiana. Aos promotores do Grupo Especial de Combate às Organizações Criminosas do MP (Gaeco), Dórea garantiu entregar muito mais que o testemunho verbal sobre o esquema. Assegurou possuir em mãos provas materiais robustas contra membros do esquema que integram os quadros do Judiciário e estão lotados nas varas de família onde ele, supostamente, possui ingerência. O interesse nos arquivos do advogado levou o MP a pedir a prisão domiciliar para ele, autorizada no último dia 6.

Barrado pelo vírus

Conforme revelado na edição de ontem, Marco Dórea contraiu covid após deixar a cela do Batalhão da Polícia de Choque em Lauro de Freitas e atrasou o andamento da colaboração premiada feita com a Inventário. Com isso, os depoimentos e coletas de provas só devem ser reiniciados na semana que vem.

Segundo alvo

O senador Otto Alencar (PSD) conseguiu aprovar ontem a convocação do coronel Elcio Franco Filho, ex-número dois do Ministério da Saúde na gestão do general Eduardo Pazuello, para depor à CPI da Covid. Então secretário executivo e responsável pela administração da pasta, Franco Filho havia alegado, em declarações concedidas no dia 4 de março, que não havia reparo a fazer na tática do governo federal para enfrentar a pandemia. Agora, os senadores antigovernistas querem apertá-lo em busca de contradições em relação ao depoimento prestado ontem por Pazuello. Antes de cair junto com o chefe, o militar ganhou notoriedade por aparecer em público com broches de caveira no paletó.

Redução de danos

Um dos porta-vozes do empresariado na Câmara de Vereadores de Salvador, o presidente da Casa, Geraldo Júnior (MDB), manifestou preocupação com a possível retomada de medidas mais duras de controle sanitário na cidade, a reboque da alta da curva de contágio e da ocupação nas UTIs. Para tentar reduzir o alcance de um eventual retorno do fechamento de segmentos de peso, Gerado Jr. negocia um equação de menor impacto com o prefeito Bruno Reis (DEM) e o secretário de Saúde da capital, Leo Prates.

Dupla taça

Em um intervalo de quatro dias, os pataxós que habitam a Serra do Padeiro, no Sul do estado, obtiveram duas vitórias dentro da longa guerra travada no Supremo contra fazendeiros da região pela posse de 500 hectares em Buerarema. No último dia 14, a Segunda Turma da Corte freou outra tetativa de efetivar a reintegração de posse da área. Anteontem, o ministro Alexandre de Moraes rejeitou a reclamação dos fazendeiros e manteve a decisão que proíbe ações do tipo durante a pandemia.

Ajuste de contas

Para consolidar a nomeação do ex-secretário estadual do Meio Ambiente João Carlos Oliveira na pasta da Agricultura, a deputada federal Lídice da Mata, presidente do PSB da Bahia, prometeu ao ex-deputado Bebeto Galvão que ele terá no novo espaço os mesmos cargos que tinha no antigo.