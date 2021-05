Delegação do Bahia viaja a Buenos Aires para jogo decisivo

A delegação do Bahia viajou neste domingo (16) para a Argentina, onde enfrenta o Independiente pela 5ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O jogo será disputado na terça-feira (18), às 19h15, no estádio Libertadores de América, em Avellaneda, região metropolitana de Buenos Aires, e tem clima de decisão. Não à toa. Bahia e Independiente são os mais fortes candidatos à vaga na próxima fase da Copa Sul-Americana.

Como apenas o primeiro colocado avança, o Bahia defende a liderança do Grupo B. O tricolor tem os mesmos oito pontos do rival argentino, que ocupa a segunda posição, mas leva a melhor no saldo de gols (seis contra quatro).

Portanto, se vencer a partida, o time comandado por Dado Cavalcanti garante a classificação na última rodada apenas com um empate. A rodada derradeira será contra o Montevideo City Torque, no dia 26, às 19h15, em Pituaçu.

Antes da viagem deste domingo, o elenco tricolor treinou na Cidade Tricolor. Dado Cavalcanti reuniu o grupo para passar informações sobre o Independiente e depois realizou um trabalho tático. A última atividade antes do jogo será feita na segunda-feira (17), às 16h, no centro de treinamento do San Lorenzo, em Buenos Aires.

???? Hoje já tem viagem pra Buenos Aires. Manhã, porém, é de treino na Cidade Tricolor #BBMP pic.twitter.com/ZIPvK0aJEE — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) May 16, 2021

O primeiro jogo contra o Independiente, disputado no último dia 4, em Pituaçu, terminou empatado em 2x2. Depois disso, no dia 11, o Bahia venceu o Guabirá, na Bolívia, por 1x0.

Para a partida de terça-feira, o técnico Dado Cavalcanti poderá contar com o retorno do zagueiro Luiz Otávio. Recuperado de incômodo muscular na coxa, ele deve voltar a formar dupla de zaga com Conti. Nesse caso, Juninho ficaria como opção entre os reservas.

Essa não deve ser a única novidade na equipe. Contra o Guabirá, o volante Thaciano começou no banco e o atacante Óscar Ruíz entre os titulares. Contra o Independiente, o jogador de marcação deve iniciar em campo. Se isso ocorrer, o meia Rodriguinho atuará mais perto da área adversária, ao lado de Gilberto.