Delegado, pai de Thammy Miranda sai em defesa do filho: ‘Meu orgulho’

Foto: Reprodução/Instagram

O delegado Silva Neto, pai do ator Thammy Miranda, saiu em defesa do filho após críticas que o artista tem recebido de setores conservadores depois dele ter sido escolhido para estrelar uma campanha de Dia dos Pais da Natura.

“Não entro em polêmica. Só tenho uma coisa a dizer: tenho muito orgulho do meu filho”, afirmou Silva Neto para o jornal Extra na tarde desta quarta-feira (29).

Desde o anúncio da campanha, Thammy tem recebido ataques transfóbicos nas redes sociais.

Antes disso, os críticos subiram no Twitter a hashtag #NaturaRespeiteosPais, pedindo boicote à Natura, com adesão do pastor Silas Malafaia.

O protesto, no entanto, logo foi usada também por quem saiu em defesa da escolha da empresa e de Thammy. O assunto logo ficou entre os mais comentados no Twitter.

Alguns homens disseram se sentir “ofendidos” com a presença de Thammy na campanha de Dia dos Pais, por ser “uma pessoa do sexo feminino”.

Até o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, entrou na discussão, criticando a “conduta totalmente atípica para padrões brasileiros”.

Na tarde dessa terça-feira (28), a mãe do ator, a cantora Gretchen, já havia defendido o filho pela escolha da campanha, promovida pela empresa de cosméticos. Assista.