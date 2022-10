Delfin Medicina Diagnóstica realiza mamografias gratuitas para mulheres de baixa renda

Para colaborar com a detecção precoce do câncer de mama, a clínica Delfin, em parceria com a Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres de Lauro de Freitas, promove um mutirão para realização de mamografias gratuitas em mulheres de baixa renda com mais de 35 anos, durante todo o mês de outubro.

“Os levantamentos mostram que não é possível baixar a guarda em relação à prevenção. Consultas anuais com ginecologista são indispensáveis, assim como a realização de exames diagnósticos complementares ao menor sinal de alteração da mama”, afirma Dra. Thais Gonzalez, diretora médica da Delfin Medicina Diagnóstica.

Um levantamento realizado pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI) publicado neste ano, demonstrou que a incidência do câncer de mama no estado da Bahia está em ascendência desde os anos 60, vitimando, principalmente, pessoas do sexo feminino com mais de 50 anos, por isso, prevenir é a melhor maneira de aumentar as chances de tratamento.

“Um dos nossos principais valores é possibilitar o acesso à saúde e ao diagnóstico seguro. Por isso, a importância dessa parceria. Além da realização do exame de mamografia para a detecção precoce da doença, outras estratégias como a prática de atividade física, uma alimentação saudável, não fumar e não beber podem ajudar na prevenção da doença”, destaca Thais.