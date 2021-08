Delivery de tudo: veja 50 serviços de entrega em domicílio de Lauro de Freitas a Sauípe

Eu entrego. Tu entregas. Nós entregamos. Eles entregam. Nunca o setor de serviços conjugou tanto esse verbo como no último ano. E se engana quem pensa que os negócios localizados no Litoral Norte ficaram para trás na oferta da entrega em domicílio. Tem delivery de tudo e mais do que se imagina Costa dos Coqueiros afora. Até de lingerie.

E o CORREIO está aqui para comprovar como a oferta desse tipo de comodidade cresceu, mesmo para quem quer viver de sombra e água fresca. Listamos 50 serviços de entrega nos segmentos de comida, bares e restaurantes, supermercados, delicatessens, padarias, bebidas, farmácias e um pouco mais do que isso (confira abaixo).

Um desses negócios que precisaram sair do restaurante para chegar às mãos do cliente foi a Merenderia, em Imbassaí, que pela primeira vez em oito anos começou a fazer entregas, como conta o proprietário do restaurante, Márcio Vianna.

“Nunca havia trabalhado com delivery até me ver obrigado a oferecer o serviço que chegou para ficar. No começo foi muito difícil, tanto para nós, como para nossos clientes, devido ao grande risco de contaminação de uma pandemia que pouco sabíamos como lidar com ela. Hoje temos um bom serviço de delivery, que responde por 20% do nosso faturamento”.

Carioca, Márcio chegou ao Litoral Norte há 28 anos, após sair de Paraty, onde tinha um restaurante. Resolveu subir pelas praias do Nordeste à procura de um novo lugar para fazer morada e então foi amor à primeira vista por Imbassaí.

É ele quem atende o telefone e anota a maioria dos pedidos. O restaurante também adquiriu uma moto exclusivamente para fazer as entregas. Na embalagem personalizada e artesanal, além da comida, Márcio escreve frases positivas e de reflexão. “E tem mais, por aqui surgiu um novo emprego: o dos entregadores de delivery. Como tudo no ramo, temos que ser criativos e ofertar um produto de qualidade”, completa.

CONFIRA 50 SERVIÇOS DE DELIVERY NO LITORAL NORTE DA BAHIA

Lauro de Freitas

1.Grand Cru

@grandcrusalvador

Região Metropolitana e Litoral Norte

(71) 9 9616-9558

2. Isso é um Cachimbo Head Shop e Tabacaria

@issoeumcachimbo

Vilas do Atlântico

(71) 3051-5105/ 9 9721-0220

www.issoeumcachimbo.com.br

3. SB Sapateiras, artesanatos criativos e Design Express

@sbsapateiras

Região Metropolitana e Linha Verde

(71) 9 8819-0899/ 3272-0899

4. Ótica Villas

@oticavillasba

Vilas do Atlântico

(71) 9 9285-8667/ 9 8712-8241





Camaçari

5. Strogonoff Gourmet

@strogonoff__gourmet

(71) 9 8228-4546

6. FarMelhor Vila de Abrantes

@farmelhorviladeabrantes

(71) 3083-0008





Arembepe

7. Cacetinho Arembepe Lanches

@cacetinhoarembepe

(71) 9 9698-9235

8. Du Portal Mercadinho

@mercadinhodu

(71) 9 9245-2367

9. UPA Bebidas

@upabebidas

(71) 9 9126-3532

10. Joy’s Boutique

@joyisboutique

(71) 9 9610-4588





Barra do Jacuípe

11. Boutique dos Congelados

@boutiquedoscongeladoss

(71) 9 8456-3642

12. Divino Armário Lingerie e Roupas Íntimas

@divino8550

Atendimento via direct no Instagram

13. Habitat Animal Pet Shop

@habitatanimalpetshop

(71) 9 9955-1335





Itacimirim

14. Porreta Gelados Sorveteria

@porretagelados

(71) 9 9988-3041

15. Pizzaria Ilha do Meio

@pizzariailhadomeio

(71) 9 9632-9790

16. Empório Despensa da Praia

@despensadapraia

(71) 9 9611-3610/ 9 9966-6998





Guarajuba

17. Santíssima Pizza

@santissimapizza

(71) 9 8369-5435/ 9 8161-7168

18. GBarbosa

@gbarbosa_oficial

Entregas em Lauro de Freitas e Guarajuba com frete grátis na primeira compra

www.delivery.gbarbosa.com.br

19. La Cantina Guarajuba

@lacantinagurajuba

(71) 9 9644-7344/ 3674-1683/ 3674-2472

20. Cozinha Livre Fast Gourmet

@cozinha.livre

(71) 9 8157-9073

21. Kaule Alimentos - Pães, queijos e vinhos

@kaule_alimentos

(71) 9 9726-5183





Praia do Forte

22. Sorvetes Real Açaí e Sorvetes

@sorvetesrealpraiadoforte

(71) 9 9652-5371

23. Xicas Bistrô

@xicas_bistrô

(71) 9 9915-9482

24. Comida Baiana da Ritinha

@acarajedaritinha

(71) 9 9299-2653

25. It's Rock and Sport

@itsrockandsport

(71) 9 9662-7181/ 9 9680-8993

26. Aloha Roll's

@alohadeliverypf

(71) 9 8718-7757

27. Tango Café

@tango_cafe

(71) 9 9206-7614

28. Express Pizzaria

@7expresspizzabar

(71) 9 9968-6866/ 9 9700-3013

29. Supermercados Mix Oliveira

@mixoliveiraa

(71) 9 9737-8625

30. RH Pescados

@rhpescados_pf

(71) 9 9935-3835

31. Primo Piatto Emporio

@primopiattoemporio

(71) 9 8321-1161

32. Proa Cervejaria

@proacrevejaria

pedeproa.com.br

33. Rei do Churras Distribuidora de Bebidas

@reidochurraspf

(71) 9 9295-1483

34. Multifarma Jubarte

@farmaciajubarte

(71) 9 9141-1291/ 3676-1043

35. Farmácia da Vila

@farmaciadavila.pf

(71) 9 9141-1221/ 3673-0950

36. Nega Fulô Moda Praia

@neguinhafulo

(71) 9 9138-3339

37. Carmen Steffens

@cspraiadoforte

(71) 9 8777-1896

38. Marla Piovesan Semi-Joias e Artigos de Pedras Naturais

@marlapiovesan_com

(71) 9 9288-9005





Imbassaí

39. Tapas Paris

@tapasparis

(71) 9 9696-3957

40. Imbasushi

@imbasushi

(71) 9 8163-1781

41. Vila Merenderia

@vilamerenderia

(71) 9 8311-6679

42. Underground Pizza

@underground.pizza

(71) 9 9658-0592

43. Cantinho da Beth Uruguaia

@beth_uruguaia

(71) 9 9998-4521

44. Noah Noah Pizzas

@noahnoahpizzas

(71)9 9310-4900

45. Jerimum Café e Nega Fulô

@jerimumcafe

(71) 9 8181-3301/ 3677-1019

46. Mano’s Burguer Imbassaí

@manosburguerimbassai

(71) 9 9187-8775

47. É Massa Restaurante

@emassa.restaurante

(71) 9 9680-9302

48. Jardins Materiais de Construção

@jardinsmateriais_imbassai

(71) 9 8847-4505





Porto de Sauípe

49. Quiosque Canto da Sereia

@quiosqueportodasereiaps

(71) 9 9711-5681

50. Supermercado e Panificadora Rumo da Lua

@rumodaluadelivery

(71) 9 9946-6302

*Consulte a área de entrega junto aos estabelecimentos



