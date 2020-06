Delivery oriental cresce 15% durante pandemia e prepara expansão

Lucas Cruz e Caio Sá (foto: Caio Hohlenwerger/divulgação)

É fato que os serviços de delivery cresceram durante a pandemia do novo coronavírus em função das medidas de isolamento social, o que levou as pessoas a trocarem os bares e restaurantes por suas próprias casas. O Otta Sushi, que se autodenomina o restaurante oriental mais sofisticado de Salvador, 100% delivery, tem observado este aumento na demanda e já planeja abrir uma segunda unidade.

Segundo Lucas Cruz, um dos três sócios do Otta, o acréscimo nos pedidos foi em torno de 15%. "Isso porque nós deixamos de atender muitos pedidos, se não, teríamos um aumento maior. Nossa prioridade nunca é quantidade: prezamos pela qualidade", conta ele.

"Nas duas primeiras semanas da pandemia, deu uma caída, mas depois decolou. Nos finais de semana, não sentimos muita mudança, porque já atendíamos na capacidade máxima", revela Lucas. Além dele, o Otta tem como sócios Paulo Salum e Caio Sá.

Lucas revela que a empresa tem em média três mil pedidos por mês e agora já planeja a expansão com a segunda unidade. "Hoje já atendemos uma grande área, desde o começo do Comércio, na região da Avenida Contorno, até a Avenida Orlando Gomes. Esse segundo ponto vai ser focado para atender esses pedidos que não conseguimos atender hoje", explica.

O Otta começou a atender no final de 2017 e, em seis meses de funcionamento, já teve sua primeira ampliação. Após um ano e meio, os sócios decidiram mudar para um ponto quatro vezes maior para dar conta da demanda crescente.

Guilherme Moura e Natalia Coelho (divulgação)

Mudança de planos

O casamento de Natalia Coelho e Guilherme Moura, que seria realizado em abril e que foi remarcado para setembro, teve que ser adiado mais uma vez. Por causa da pandemia do novo coronavírus, as duas famílias optaram por, em respeito ao momento, transferir a celebração para 2021. A cerimônia estava prevista para acontecer na Catedral Basílica de Salvador e a festa iria ser no Palácio da Aclamação, no Campo Grande. “O atual momento ainda requer muitos cuidados e a prioridade é preservar a saúde e a tranquilidade de todos. Celebraremos apropriadamente no momento certo”, diz o comunicado enviado aos convidados. Natalia é filha de Itana e Caio Coelho e é sobrinha de Fernando Bezerra Coelho e Guilherme é herdeiro de Tetê e Edson Moura, dono da Baterias Moura.

Cegonha

A empresária Marianna Di Domizio, aniversariante da última quinta-feira, aproveitou a data especial para anunciar que está gravida. Ela e o marido, Victor Ventin, estão à espera do primeiro filho do casal.

Fernanda da Cunha Guedes e Tiago Ayres (foto: redes sociais)

Parabéns pra você

O advogado baiano Tiago Ayres completou 40 anos, sexta-feira, durante um jantar a dois preparado pela noiva, Fernanda da Cunha Guedes Rêgo, no apartamento do casal, em Salvador. Tiago, que é sócio do escritório Ayres Catelino Pimentel Advogados Associados, tem cumprido o isolamento social à risca e, por causa da pandemia, preferiu transferir a comemoração para um momento mais oportuno.

Bike contra covid-19

O deputado federal Otto Alencar Filho (PSD) quer isenção do IPI para bicicletas com o objetivo de incentivar o uso das bikes como medida preventiva contra o coronavírus. Pela proposta dele, a isenção vale para a cadeia de produção ou aquisição de bicicletas comuns e elétricas no país. Para ele, as bicicletas podem ser uma alternativa viável para solucionar o caos do transporte público nas grandes cidades, "o que aumenta ainda mais a possibilidade de contaminação do vírus, devido à aglomeração que ocorre nos transportes públicos".

Campanha beneficente

O Núcleo de Decoração da Bahia realizará uma ação beneficente nos dias 2 e 3 de julho, na Alameda das Espatódeas, em Salvador. O grupo montará um drive-thru solidário para receber doações de cestas básicas, alimentos não perecíveis, materiais de limpeza, produtos de higiene, lençóis e toalhas de banho. Todo o material arrecadado será dividido entre quatro instituições da cidade.

Previsão...

O Grand Palladium Imbassaí Resort &Spa, localizado na região da Mata de São João, voltará a funcionar no dia 30 de julho. O hotel anunciou que irá adotar diversos e rigorosos protocolos de segurança, higiene e qualidade.

... de reabertura

A Estrela D´Água, em Trancoso, também divulgou a sua reabertura. A famosa pousada, comandada por Evelyn Gavioli, estará funcionando a a partir do dia 15 de julho, seguindo um rígido e detalhado protocolo de segurança.