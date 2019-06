DEM adotará bandeira de apelo popular focando em eleições

Novos caminhos

Conhecido pela defesa da agenda ligada à pauta econômica, o DEM definiu como prioridade adotar, ainda este ano, uma bandeira de apelo popular para ampliar sua penetração junto ao eleitorado. O tema foi discutido ontem pelo prefeito ACM Neto, presidente nacional da legenda, durante encontro da executiva democrata no estado. Aos aliados, Neto afirmou que era hora de ampliar o horizonte do DEM, cuja identidade está bastante atrelada a pautas como as reformas tributária e da Previdência, maior abertura comercial e redução do peso do estado. A meta vai ao encontro dos planos da sigla para a sucessão de 2022, quando deverá colocar um nome na corrida pela Presidência e nos estados onde possui quadros competitivos, a exemplo da Bahia.



Todos por um

Na reunião, ACM Neto disse ainda que trabalha para unir todos os partidos de sua base em torno de um candidato do DEM na sucessão de 2020 em Salvador. Ao mesmo tempo, reafirmou que o escolhido será anunciado em dezembro.

Navalha na carne

Três investigadores da Polícia Civil condenados pelo crime de sequestro mediante extorsão tiveram a perda do cargo decretada pelo governador Rui Costa (PT). Em 31 de julho de 2003, João Anselmo do Nascimento Júnior, Luis Cláudio Pereira da Silva e Reginaldo Cerqueira Santos abordaram um suspeito de ligação com o tráfico em uma lanchonete no Centro de Salvador e o levaram à força. Para soltá-lo, exigiram R$ 200 mil, valor reduzido para R$ 75 mil. O dinheiro deveria ser entregue pela esposa da vítima na orla da Boca do Rio. Mas ela avisou à polícia, que prendeu o trio em flagrante e libertou o refém.

Ofensiva judicial

A Comissão de Defesa da Autonomia Universitária, comandada pelo vice-presidente nacional da OAB, Luiz Viana Queiroz, ex-presidente da entidade na Bahia, sugeriu o ajuizamento de duas ações no Supremo Tribunal Federal contra o corte nas universidades federais realizado pelo governo Jair Bolsonaro (PSL). Uma delas tem como objetivo suspender o bloqueio de verbas. Já a segunda deve questionar o decreto que extinguiu cargos nas instituições de ensino superior. A solicitação está sendo analisada pela Procuradoria Constitucional da OAB.

Luz alta

O reajuste nas contas de luz dos últimos cinco anos da Bahia entrou na mira do deputado federal João Carlos Bacelar (PL). Recentemente, o parlamentar solicitou ao Tribunal de Contas da União (TCU) informações sobre os cálculos das revisões das tarifas praticadas pela Coelba. De acordo com Bacelar, o aumento acumulado no período foi de 91,9% quase três vezes maior que a soma da inflação, de 32,7%.

Puro-sangue

A cúpula do PT na Bahia decidiu que, independente das alianças políticas, lançará candidato próprio à prefeitura de Salvador em 2020. A determinação segue entendimento da Executiva Nacional do partido, que irá oficializar a ordem para que o PT assuma a cabeça de chapa em todas as cidades onde a sigla tem representação.