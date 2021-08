DEM trabalha para atrair deputados dissidentes do PTB após prisão de Jefferson

O ex-prefeito de Salvador e presidente nacional do DEM, ACM Neto, trabalha para atrair parte dos deputados federais do PTB que estão prestes a deixar o partido no rastro da prisão do principal cacique da sigla, Roberto Jefferson. Segundo apurou a Satélite, as conversas com parlamentares petebistas já vinham sendo tocadas antes do cerco do Supremo Tribunal Federal a Jefferson, mas tinham como horizonte março do ano que vem, quando será aberta a janela para trocas de legenda sem risco de enquadramento por infidelidade partidária. Contudo, a prisão criou condições para que deputados do PTB aleguem justa causa ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e migrem em curto prazo para outro partido.

Rota de fuga

“Há de fato interesse grande de integrantes do PTB no DEM. É possível que nove dos dez deputados da bancada deixem a legenda. Parte tem o Democratas como destino ideal”, disse o ex-deputado baiano Benito Gama, que deixou a vice-presidência nacional do PTB e se filiou ao Pros após a guinada bolsonarista de Jefferson.

Modo silencioso

Procurado para comentar as eventuais negociações com a tropa petebista na Câmara, ACM Neto não respondeu aos contatos feitos pela coluna. Aliados próximos ao presidente do DEM afirmaram que, por hora, a posição de Neto é manter todas as articulações do partido fora do radar da imprensa. Sobretudo, destacaram, porque estão em curso costuras com amplo alcance nacional.

Baixa de peso

Dias antes da prisão de Jefferson, o PTB havia perdido sua principal líder no interior baiano. Criadora do Movimento das Donas de Casa e Consumidores de Vitória da Conquista e ex-prefeita da cidade até 2020, Irma Lemos entrou no DEM, partido da filha, a prefeita Sheila Lemos, que herdou o cargo com a morte de Herzem Gusmão (MDB) por covid.

Parada obrigatória

O alto grau de incerteza no cenário da sucessão presidencial levou o núcleo político do governo Rui Costa (PT) a frear a montagem da estratégia para a disputa no estado. De acordo com cardeais governistas, a retomada só ocorrerá quando o céu de Brasília ficar mais claro.

Sai e entra

Com a volta das coligações proporcionais aprovada na Câmara, cresceu o risco de debandada em legendas com expressão nos estados. Especialmente, naquelas em que o grande volume de candidatos competitivos a deputado reduz a chance de quem tem menor capilaridade. A tendência, apontam políticos com expertise em dinâmica eleitoral, é que partidos fortes nacionalmente recebam adesão em massa onde são mais fracos, assim como siglas nanicas.

Acerto de conta

Quase dez anos depois de deixar a prefeitura de Canavieiras, Zairo Pinto, que comandou a cidade de 2005 a 2012, foi condenado pelo TCU a ressarcir R$ 147 mil aos cofres públicos por irregularidades em um convênio com o Ministério da Justiça. De quebra, terá que pagar multa de R$ 50 mil.