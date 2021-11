Demandas do Auxílio Brasil só serão atendidas com agendamento prévio

Com medo de ficar sem o Auxílio Brasil, programa social do governo federal que substituirá o Bolsa Família, muitas pessoas ainda se aglomeraram na terça-feira (16) em frente à sede da Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esporte e Lazer (Sempre), no Comércio, em Salvador, para emissão do CadÚnico. No entanto, a ida dessas pessoas presencialmente aos postos da prefeitura não é mais necessária, visto que todos os atendimentos só serão realizados através de agendamento prévio.

O Cadastro Único para Programas Sociais realiza a coleta de dados e informações para identificar todas as famílias de baixa renda do país para que elas possam ser incluídas em programas de assistência social e redistribuição de renda. Para se cadastrar no Auxílio Brasil, o cidadão precisa estar registrado no CadÚnico. A medida de realizar os atendimentos somente perante agendamento prévio - feito através do site hora marcada, pelo aplicativo Fala Salvador Cidadão ou pelo WhatsApp (71) 983923927 - foi adotada pela prefeitura de Salavdor para proporcionar mais agilidade à população, evitando longas filas e aglomerações nos postos.

Na última quarta-feira (10), uma fila quilométrica, com mais de mil pessoas, foi formada em frente à sede da Sempre, mas, segundo o secretário da pasta, Kiki Bispo (DEM), cerca de 50% do público atendido não precisava ter se dirigido aos postos. Na manhã da terça, uma grande fila foi formada para procurar informações sobre o benefício, mas, segundo o secretário, a pasta conseguiu realizar o agendamento para atendimento das pessoas e encaminhá-las para casa com uma data já marcada.

No período da tarde, ainda havia uma pequena fila em frente à sede da Sempre e a maior parte dos presnetes já haviam realizado o agendamento prévio. Outros que se locomoveram presencialmente até o bairro do Comércio para tentar a sorte foram encaminhados para casa com as instruções para agendar online uma data de atendimento. “Alguns conhecidos me disseram que as pessoas que estavam tentando agendar só estavam conseguindo data para agosto de 2022, por isso eu não tentei marcar previamente”, contou Viviane Pereira, 34 anos, que precisa somente atualizar o CadÚnico já que o período limite, de dois anos, já expirou.

A Sempre explicou que o WhatsApp que realiza o agendamento para atender as pessoas que possuem demandas com CadÚnico esteve instável durante o dia e, por isso, as datas sugeridas para atendimento estavam incorretas e muito distantes. “O site e o aplicativo já estão em pleno funcionamento. Apenas o agendamento pelo WhatsApp está passando por ajustes para que a gente consiga agendar para datas mais próximas e atender melhor os cidadãos”, informou a pasta.

Jussiara Cerqueira, que já possui o benefício, conseguiu agendar o atendimento pelo aplicativo da prefeitura há oito dias e estava no local para renovar o auxílio. “Eu consegui agendar bem fácil e eu vim porque já tenho três anos sem renovar. Eu só continuei recebendo por causa da pandemia. Agora que mudou para o Auxílio Brasil, eu vim fazer a renovação para não perder o benefício”, contou.

Como se cadastrar

O atendimento do cidadão é feito: na sede da Sempre e no Núcleo de Atendimento à População em Situação de Rua (Nuar), ambos no Comércio; em doze unidades do Centro de Referência e Assistência Social (Cras); nas dez unidades da Prefeitura-Bairro; e em três postos especiais montados no Subúrbio 360, em Coutos, na Casa do Trabalhador, em Cajazeiras, e na sede da Defesa Civil de Salvador (Codesal), na Avenida Mário Leal Ferreira (Bonocô).

Para acessar o atendimento em qualquer um dos postos, basta baixar o aplicativo Fala Salvador Cidadão no celular e escolher a opção “Cadastro Único para programas sociais do Governo Federal”. É só preencher os dados exigidos e seguir as orientações.

Outra opção para realizar o agendamento é através do site horamarcada.salvador.ba.gov.br ou entrar em contato com a Assistente Virtual Jana, no número WhatsApp (71) 98392-3927.

Quem já recebe o Bolsa Família regularmente não precisa comparecer ao serviço do CadÚnico, pois a migração para o Auxílio Brasil será feita automaticamente pelo governo federal. Quem já fez o recadastramento dos dados do programa nos últimos dois anos também não precisa ir aos postos.

Nesse momento, somente devem comparecer às unidades de atendimento as pessoas que precisam fazer o cadastro pela primeira vez; as pessoas que tiveram o benefício do Bolsa Família bloqueado; ou aqueles cidadãos que estão com o cadastro desatualizado há mais de dois anos.

*Sob orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro