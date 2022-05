Demitida grávida, baiana criou marca de brownies e faz sucesso

Ela foi demitida enquanto estava grávida e diante da situação, decidiu investir no próprio negócio com a produção de ovos de Páscoa diferenciados onde, ao invés da cobertura de chocolate, havia uma macia e saborosa casca de Brownie. A qualidade do produto promoveu uma explosão nas vendas, durante a pandemia, no entanto, aprendeu que muitas vendas não era garantia de lucro, especialmente quando a precificação está errada.

A empresária Lady Lopes então voltou a trabalhar com a carteira assinada na tentativa de provar um pouco de segurança em meio a um cenário econômico de crises.Mas uma sequência de situações desafortunadas mostraram que a solução não estava na CLT. Lady Lopes precisou ainda se submeter a cirurgia na boca, em seguida, a filha contraiu pneumonia e foi internada. Após a alta da pequena, ela foi vítima de um assalto. No dia seguinte, descobriu que estava desempregada novamente.

Nessa semana, ela vai comemorar o primeiro evento presencial com a marca Brownie de Mainha

a empresária falará sobre a escolha do brownie como carro chefe do negócio, os desafios de empreender, desempenhando os papéis de dona de casa, mãe e esposa.

Lady Lopes também falará sobre os aprendizados que o empreendedorismo trouxe, especialmente no que diz respeito à necessidade de estar conectada ao mundo, manter o aprendizado constante, identificar onde estão os clientes, além de gerenciar um negócio em todas as suas complexidades.

