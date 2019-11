Democratas terá candidato próprio em 28 das 50 maiores cidades da Bahia em 2020

O Democratas terá pelo menos 28 candidaturas próprias a prefeito entre as 50 maiores cidades da Bahia nas eleições do próximo ano. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (4) pelo prefeito ACM Neto após a reunião da executiva estadual na sede do partido, com a participação do deputado federal Paulo Azi, presidente da sigla na Bahia, além dos vice-presidentes Bruno Reis, vice-prefeito de Salvador, Elinaldo Araujo, prefeito de Camaçari, e Arthur Maia, deputado federal.

"A gente está avançando na análise das candidaturas para o próximo ano. A prioridade fundamental do partido é essa. Nós verificamos que, dentre as 50 maiores cidades, em 28 delas o Democratas terá candidato próprio e em outras dez vai apoiar candidatos de partidos aliados. E agora o desafio é, nas 12 que faltam, a gente estimular candidaturas e trabalhar nomes novos. Inclusive começamos a discutir isso hoje", afirmou Neto, presidente nacional da legenda.

Paulo Azi ressaltou que o partido tem avançado no sentido de apresentar candidatos competitivos, com nomes que tenham expressão para vencer as eleições e competência para governar. "O Democratas está se fortalecendo na Bahia e vamos potencializar este processo. Avançamos bastante na nossa estratégia nas 50 maiores cidades e vamos continuar trabalhando para ter candidatos no maior número de cidades que pudermos", disse.

Bruno Reis, por sua vez, acredita que a influência do partido na Bahia e no Brasil serve de estímulo para atrair candidatos expressivos. "Com esforço próprio, o partido venceu as eleições nestas duas casas e hoje dá estabilidade ao país. O partido foi o principal responsável pela aprovação das reformas. Isso acaba criando um clima no Brasil todo, ainda mais pela história do partido, pela posição que o partido tem, pela independência e autonomia em relação ao governo... serve de estímulo para que

Outro tema fundamental da reunião foi a candidatura de mulheres nas eleições do próximo ano. Segundo ACM Neto, esta é uma prioridade do partido. "As candidaturas femininas hoje são uma prioridade e nós vamos trabalhar para pelo menos aqui em Salvador ter chapa completa. Nas 27 unidades da federação estão acontecendo eventos (para mulheres). Esse fim de ano do partido está todo focado nessa mobilização das mulheres", afirmou.

Ele revelou, ainda, que o Democratas vai lançar uma campanha nacional de filiação de mulheres. "Temos cursos que vão ser lançados de preparação e qualificação da mulher na política. Estamos com um planejamento de ações voltado para mulheres que hoje é prioridade do Democratas nacional", frisou.