Democrática e sustentável

Sabe aquela peça de efeito? Capaz de fazer você sair do lugar comum, bem rapidinho, como a gente adora? Muitas delas estão nas araras da Farm na nova coleção de Inverno da marca, como esse modelito lacrativo visto na campanha. Mas além dos achados, vale destacar que 20% da coleção Refloresta foi feita com matéria-prima responsável, que causa menos impacto na natureza. Sem falar que a brand também está bem conectada com a representatividade e as peças prometem acolher corpos diversos com muita personalidade. Só aplausos!

O escolhido

Um boné e suas muitas utilidades.Você pode usar com um visu mais urbano, naquele dia de calor, ou fazer um estilo bafônico dando um upgrade ao look no dia de praia. O vixe amou esse modelito da Reebok, que você leva para casa por R$ 69,99.

Original

Uma mochila nada óbvia feita de palha bem diferente dos modelos tradicionais. Às fashionistas que querem sair na frente com um acessório hype, vale dar uma espiadinha na aposta da Cantão. Preço: R$ 199.

Queridinho

Se tem um produto necessário para esses dias de Verão é o esfoliante. Para conquistar uma pele lisinha, sem marcas e manchas é importante esfolia-la, principalmente nesses tempos de muito sol. Rolou sentimento? Então, se liga nesse lançamento da Body Shop com açúcar orgânico e extrato de casca de limão (R$ 109,90). Aos interessados, a marca tem lojas na capital baiana nos shoppings Barra, da Bahia, Paralela e Salvador.

Divirta-se

Que tal injetar ânimo no look de todo santo dia ? Se rolou sentimento, descola uma camiseta divertida para chamar de sua. Olhos abertos para esse modelito, confeccionado em malha de algodão, com a estampa do Pernalonga, personagem do Looney Tunes, dando aquele toque vintage. Afinal, quem não curtia um bom desenho animado? Arremate a sua nas lojas da Riachuelo por R$ 49,9.

Calce essa ideia

Sandália vermelha para enfrentar o calorzão do Verão. Essa é da Schutz e custa R$ 390. E se for pink, melhor ainda. Dica de stylist: joga com um vestidão estampado que não precisa de mais nada.

***

Nota 0

Uma moça no banheiro público estava lavando o pé na pia, quando foi surpreendida por outras pessoas no local. Pensa que ela ficou constrangida? De última!

Nota 10

As antenadas vem mostrando que a maria chiquinha não é penteado infantil e também não fica limitado ao São João. Atitude é tudo!