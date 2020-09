'Demos o gol para eles', lamenta Élber em derrota para o Flamengo

O desempenho do Bahia na derrota por 5x3 para o Flamengo, na noite desta quarta-feira (2), no estádio de Pituaçu, foi uma daquelas vai deixar os tricolores de cabeça inchada.

Desligado, o Esquadrão cometeu erros bobos e foi presa fácil para o Flamengo, sofrendo três gols ainda no primeiro tempo.

Após a partida, o atacante Élber deixou o campo lamentando. O camisa 7, que marcou um dos tentos do tricolor, admitiu que o time não jogou aquilo que se espera.

"A gente sabia que ia ser difícil jogar contra um time como o Flamengo. Logo no começo do jogo fomos infelizes e demos o gol para eles, aí fica complicado. Conseguimos voltar ao jogo fazendo dois gols, mas no início do segundo tempo sofremos mais dois e ficou complicado. Agora é levantar a cabeça porque temos dois jogos difíceis e precisamos somar pontos", afirmou ele.

Com a derrota, o Bahia chegou a quatro jogos sem vencer no Brasileirão. O tricolor soma oito pontos e caiu para a 12ª colocação.

O time volta aos gramados no próximo domingo (6), quando visita o Internacional, no estádio do Beira Rio, em Porto Alegre, às 16h.