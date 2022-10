Dendezeiro e Isaac Silva Brand: Grifes baianas assinam coleções inéditas para C&A

Duas marcas com DNA baiano estão participando da coleção Identidades, que será lançada nesta terça-feira (4) pelo Instituto C&A, em parceria com a C&A Brasil. A Dendezeiro, criada por Hisan Silva e Pedro Batalha, e a Isaac Silva Brand, da estilista baiana nascida em Barreiras e radicada em São Paulo, participam da iniciativa assinada por estilistas negros e indígenas, que tem como premissa a celebração da brasilidade na moda.



Além da Dendezeiro e da Isaac Silva Brand, as marcas Nalimo e KF Branding foram unidas pelo projeto a quatro afro-empreendedores que atuam no ramo de joias e bijuterias e estão entre 12 selecionados da segunda edição do Afrolab Moda by Instituto C&A, realizada este ano pelo Instituto em conjunto com a PretaHub: Azulerde, Tropicana, Adajo Aworan e Ímpar Ateliê.

Cada uma das quatro duplas produziu looks e acessórios com temas específicos: a Isaac Silva Brand e a Tropicana inspiraram-se na escritora Maria Carolina de Jesus; enquanto a Nalimo e a Ímpar Ateliê uniram-se em uma criação que teve como base as mulheres originárias de Abya Yala (como o continente é chamado na língua do povo Kuna, ameríndios do Panamá e noroeste da Colômbia).

Já a Dendezeiro e a Azulerde pensaram em produzir looks agêneros, inclusivos e com modelagens inteligentes que se adequassem a todos os tipos de corpos; e a KF Branding e a Adajo Aworan apostaram na releitura dos best sellers da marca encabeçada por Kel Ferey com aplicações ecossustentáveis características das joias da Adajo.

“O projeto Identidades é o principal resultado das inquietações e oportunidades que eu vivenciei e observei ao longo da minha trajetória profissional. Ele foi pensado para atender dois grandes objetivos: o primeiro é a democratização do acesso a marcas autorais lideradas por pessoas que contribuem para o desenvolvimento das comunidades em que estão inseridas, sejam pautadas por questões raciais, territoriais ou culturais e crenças; o segundo é oferecer para elas a visibilidade e novas possibilidades, que é a essência do nosso trabalho”, explica Gustavo Narciso, ativista corporativo e Diretor Executivo do Instituto C&A.

Trazendo as marcas Dendezeiro, Isaac Silva Brand, Nalimo e KF Branding para assinar uma coleção exclusiva na C&A, além de quatro afroempreendedores que atuam no ramo de joias e bijuterias, Gustavo Narciso vem fortalecendo a presença da diversidade dentro de espaços corporativos.

Sempre atento ao Brasil plural, Gustavo Narciso destaca a importância de colocar luz e investimentos em marcas e ações que promovam transformações sociais com olhar especial às minorias.

“Para além do olhar cuidadoso das raízes do Brasil como inspiração, estas marcas prezam pela transparência de sua cadeia de valor, sustentabilidade e diversidade. Amplificar essas mensagens para os consumidores da C&A foi um dos caminhos que encontrei para que esses resultados pudessem fazer sentido a todas as partes. Contudo, eu não queria que fosse uma simples Collab como a C&A e todo o mercado faz. Com ela, arquitetei símbolos e outros impactos laterais que esse consumo fosse simbolizar”, explica.