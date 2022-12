Dennis Carvalho é internado com quadro grave de septcemia

O ator e diretor Dennis Carvalho, 75 anos, está internado em um hospital no Rio de Janeiro com um quadro grave de septicemia. O estado de saúde dele é considerado delicado, segundo o colunista Ancelmo Góis.

Dennis entrou em 1964 na TV Tupi e participou de várias apresentações. Ele depois foi para a TV Globo, onde fez 28 novelas como ator e 36 como diretor.

Dennis Carvalho foi casado com a atriz Bete Mendes, com a professora de educação física Maria Tereza Schimidt e com as atrizes Christiane Torloni, Monique Alves, Tássia Camargo, Ângela Figueiredo.

Com a atriz Deborah Evelyn, Dennis foi casado por 24 anos e se separou em 2012.

Ele é pai do ator Leonardo Carvalho, seu filho com Christiane Torloni; Tainá, filha de Monique; e Luíza, fruto da união com Deborah.