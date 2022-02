Deolane Bezerra se revolta com conta de água de sua mansão: 'Absurdo'

Deolane Bezerra ficou revoltada ao ver a fatura do consumo de água de sua mansão. No instagram, a influenciadora mostrou o boleto de R$ 2.486,02. "Cheguei aqui no carro, olha o que estava na maçaneta. Gente, isso é um absurdo", reclamou nos stories. Recentemente ela se mudou para uma mansão em Alphaville, bairro nobre dos municípios de Barueri e Santana de Parnaíba, no estado de São Paulo.

A mansão da advogada e viúva de MC Kevin tem cinco suítes, 11 banheiros e 1.000 m² de área construída. O imóvel de três andares está localizado no condomínio Tamboré I e foi colocado à venda por R$ 8,7 milhões.

