Deolane minimiza briga em baile após ator acusar segurança de agressão

A advogada Deolane Bezerra lamentou a briga que aconteceu durante o Baile da Doutora, no sábado (20), quando fez sua estreia como DJ. O evento aconteceu em São Paulo, e o ator Enrico Borin publicou vídeos mostrando uma briga com um segurança no local.

Borin disse que foi acusado de roubar um boné na festa e por isso foi abordado de maneira violenta pelo segurança. Ele disse que o boné que usava era dele e que já chegou usando o acessório. Ele mostrou que foi atendido pelos Bombeiros depois.

"Sai de lá com a sensação de dever cumprido. Mas sim, tivemos um contratempo. Não esqueci, não estou passando pano, fazendo vista grossa. Os fatos estão sendo apurados, não compactuo com violência. Nunca compactuei e não vai ser agora. Vocês sabem do carinho que tenho pelo meu público, atendo todo mundo da melhor forma", disse Deolane nas redes sociais.

Ela afirmou que soube da confusão duas horas depois e quis saber da sua produção se não tinha apoiado Enrico, no que foi respondida que sim. O ator disse que não teve ajuda da rpoteção.

A advogada e música afirmou que os perfis de fofoca estão aproveitando para atacá-la resumindo o evento "a briga".

"Não tem como vocês linkarem um fato isolado em um evento de cinco mil pessoas a mim. Façam outras críticas construtivas para que eu melhore. Mas falar que o evento foi marcado por pancadaria, estão mentindo. Foi a única confusão que teve no baile", continuou.

Enrico rebate

Enrico também usou as redes sociais para comentar o caso depois. Ele disse que não recebeu nenhuma mensagem da equipe de Deolane depois do incidente.

"Na câmera ligada todo mundo é bonzinho, eu era fã, mas depois dessa patifaria minha quase morreu, minha mãe poderia ter morrido. Deram apoio na hora, mas depois não mandou mais nada não. Ela tem que arcar com isso sim, porque se ela não trabalha com profissionais qualificados, não posso fazer nada. Ele bateu em mim e disse que me pegaria lá fora. Estou com medo disso que ele falou".

O caso não foi registrado pela Polícia Civil.