Departamento Penitenciário Nacional abre 309 vagas; salários chegam a R$  6.030,23

Começam nessa sexta-feira (15) as inscrições para o concurso público do Departamento Penitenciário Nacional (Depen). São 309 vagas sendo 294 para o cargo de agente federal de execução penal (nível médio), cuja remuneração é de R$ 6.030,23, e outras 15 para as funções de nível superior especialista federal em assistência à execução penal, especialidades de enfermagem, médico clínico, médico psiquiatra, odontologia, psicologia, serviço social e terapia ocupacional> Os salários iniciais são de 5.865,70. As inscrições estarão abertas até 5 de junho, no site do https://www.cebraspe.org.br/concursos/DEPEN_20, com valor de R$ 120 para o cargo de agente e R$ 130 para o cargo de especialista.

Provas em setembro

A prova objetiva e discursiva para ambos os cargos (especialista e agente), será realizada nas 26 capitais do país e no Distrito Federal, além dos municípios de Mossoró, no Rio Grande do Norte e Catanduvas, no estado do Paraná, no dia 6 de setembro. O teste de aptidão física também será realizado em todas as capitais, em data a ser divulgada. Já o curso de formação será realizado em local a ser divulgado posteriormente pelo órgão. Os aprovados serão lotados na Sede do Depen, em Brasília, ou em uma das 5 penitenciárias federais, localizadas em Brasília, Campo Grande (MS), Catanduvas (PR), Mossoró (RN) e Porto Velho (RO).