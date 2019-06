Depois de 10 anos atuando em resgates, labradora Frida se aposenta

A cadela Frida, que ganhou fama internacional em 2017, após participar das buscas por sobreviventes de terremotos no México, se aposentou. Integrante da Marinha mexicana, a labradora já tinha desempenhado funções importantes em resgates no Haiti, em 2010, e no Equador, em 2016.

A aposentadoria de Frida foi anunciada nesta segunda-feira (24), em uma cerimônia especial pelo Dia Internacional do Socorrista.

"Seu latido sempre deu esperança e, em meio à dor, trouxe alívio. Frida encarna muito bem o que de bom pode surgir em meio a uma tragédia. Ela coloca o trabalho dos cães em alto nível e nos permite reavaliar o papel dos cães de resgate. Ela nos disse, sem uma única palavra, que a fé é uma força interna que nunca deve ser perdida", afirmou o vice-secretário da Marinha mexicana, Eduardo Redondo Arámburo.

A cachorrinha, que ajudou a localizar mais de 50 pessoas - 12 delas com vida -, costumava usar botinhas e um óculos para se proteger dos escombros. Ela serviu à Marinha do país por dez anos.

Através do Twitter, o governo do México se despediu da cadelinha. "Os cães adestrados nos lembram que sempre há esperança. #ObrigadoFrida", postou o perfil, em espanhol.

A Marinha, também através da rede social, agradeceu pelos anos de serviço. "Hoje reconhecemos o louvável trabalho de Frida, socorrista desta instituição, que hoje é sinônimo de luta, esforço, união e, acima de tudo, de esperança".