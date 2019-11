Depois de quatro edições em São Paulo FAM Festival de Gastronomia chega em Salvador

(Foto:Leonardo Freire/Divulgação)

Depois de quatro edições em São Paulo, o FAM Festival (Food, Arts and Music), chega em Salvador nos próximos dias 14 e 15 de dezembro, no Museu de Arte Moderna da Bahia. Tereza Paim (Casa de Tereza), Beto Pimentel (Paraíso Tropical), Fabrício Lemos (Ori e Origem), Caco Marinho (Fogo BBQ), José Mórchon (La Taperia) e Rafael Zacarias (Bravo) são alguns dos nomes confirmados no evento que será realizado ao ar livre, reunindo gastronomia, shows musicais, feira de economia criativa, performances e atrações infantis. Com entrada franca,o festival é promovido pela agência paulista Sheeeins, que já realizou na Bahia festas como os réveillons da Península de Maraú , em2017, e de Santo André (sul da Bahia), em 2018.

República em Festa

A República AF, comandada por Aninha Franco e Rita Assemany, esteve em festa todo o dia de ontem celebrando o primeiro aniversário. A cozinha, o teatro, a música e a poesia deram o tom da festa que durou até a noite, com a participação de vários artistas baianos, além dos sócios do espaço, batizados de republicanos.

Reedição

Após um hiato de cinco anos, Daniela Mercury volta a realizar a festa Camarote da Rainha, na Chácara Baluarte, no Santo Antônio Além do Carmo, no dia 26 de janeiro de 2020, às 15h. Além da cantora, terá shows do Bailinho de Quinta e Cortejo Afro.

Malas e bagagens

Está marcada para o dia 4 de dezembro, a entrega da primeira etapa da obra do aeroporto Luis Eduardo Magalhães pela concessionária Vinci Airports.

Réveillon gourmet

Verônica e Ademar Lemos Passos, do Chez Bernard, estão preparando um Réveillon especial para quem quer passar a virada do ano longe das grandes festas, mas sem abrir mão de uma boa ceia. O menu, que leva a assinatura do chef Laurent Rezette, será em sete etapas, e as reservas já estão sendo feitas.

Consciência Negra I

Walter Firmo, João Câmara, Castro Alves e jovens artistas contemporâneos da Bahia estão entre os destaques da celebração do Dia da Consciência Negra, no Museu Afro Brasil, em São Paulo. O espaço - criado e gerido pelo baiano Emanoel Araújo, que este ano festeja 15 anos de fundação - vai reunir em uma série de mostras, mais de 300 obras de artistas brasileiros e estrangeiros. Integra o largo panorama das artes plásticas, a mostra Castro Alves – 150 anos do poema O Navio Negreiro, instalação do próprio Emanoel Araujo.



Consciência Negra II

Thais Darzé assina a curadoria de duas exposições com temática afro-brasileira, no Museu Nacional da República, em Brasília. As mostras, que reúnem 95 obras de dos artistas Mestre Didi (1917–2013) e Rubem Valentim (1922-1991), ficarão em cartaz entre os dias 19 de novembro e 19 de janeiro.

Natal sem fome

A campanha Natal Sem Fome, criada em 1993, pelo sociólogo Herbert de Souza (Betinho), será lançada hoje em todo o país. Na Bahia, a ação terá este ano parceria com o Natal Solidário, realizado há seis anos pelo Sistema Fecomércio-BA, com o intuito de unir forças para obter um maior número de doações de alimentos não perecíveis. O lançamento da campanha e anúncio da parceria acontece hoje, das 9h às 13h, na Feira Orgânica Holística Eco Sustentável, na Varanda do Teatro Sesi Rio Vermelho

Cinema baiano

Dois filmes produzidos na Bahia estão entre os vencedores da 3ª Mostra SESC de Cinema,em Paraty, no Rio de Janeiro. O prêmio do Júri Popular foi para Orin, Música Para os Orixás, de Henrique Duarte, enquanto Ilha, de Ary Rosa e Glenda Nicáio, levou a estatueta de Melhor Encenação. Entre este mês e dezembro, as unidades do Sesc Bahia nas cidades de Salvador, Vitória da Conquista, Barreiras, Porto Seguro e Santo Antônio de Jesus, exibem todos os filmes premiados na mostra.