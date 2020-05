Depois de sofrer novos ataques em live, Thelma Assis diz que processará racistas

A ex-BBB Thelma Assis disse que processará por racismo pessoas que a ofendem nas redes sociais. A vencedora do reality show deu o aviso durante participação no programa É de Casa, neste sábado (30).

A médica afirmou que, desde sua entrada no reality, sofre ataques racistas. "Quando eu estava dentro do BBB, algumas pessoas me atacaram sem que eu pudesse me defender. Mas todas serão acionadas judicialmente".

O programa trouxe uma série de relatos sobre racismo e injúria racial sofridos por Thelma e pelo repórter Manoel Soares. Nesta semana, depois de novos ataques durante uma live, Thelma decidiu processar os racistas.

"Tenho feito várias lives e em todas elas sofro algum tipo de injúria. Dessa vez achei inadimissível, foi o estopim para pedir para parar e pedir para as pessoas denunciarem", falou.

No Brasil, racismo é crime e a pena para o racista varia de um a cinco anos de prisão.