Depressão e estafa levaram Anitta a terminar com Scooby, diz jornal

O relacionamento de Anitta com Pedro Scooby chegou ao fim por conta de uma estafa e volta de sintomas de depressão, doença que a cantora já teve há alguns anos, segundo o jornal Extra. Anitta faz show domingo (31) no Chile e quando voltar deve ficar alguns dias afastada para cuidar da saúde. As crises constantes nas últimas semanas foram a causa principal para a cantora terminar o namoro.

“Anitta tinha crises, descontava no namorado, ficava pior porque se sentia culpada, tinha outra crise... A relação não estava boa para nenhum dos lados”, contou ao jornal uma pessoa próxima à funkeira.

E foi fim mesmo: segundo a fonte, não se trata de "um tempo" no relacionamento, como se chegou a cogitar, embora uma volta não esteja descartada.

Além da agenda intensa e muitas viagens, uma grande decepção também contribuiu para a piora da saúde mental de Anitta. Mas só os mais íntimos sabem o que aconteceu com a cantora e se foi algo profissional, como um clipe com Madonna que não saiu, ou ligado a Scooby.

Além do show no Chile e uma apresentação hoje em Mogi das Cruzes, a agenda no site oficial da cantora tem apenas mais um show agendado, no dia 13 de setembro, em São José dos Campos.

A cantora ainda não se manifestou em suas redes sociais sobre o fim do namoro. Ontem, ao colunista Leo Dias, ela disse que não estava bem de saúde, sem entrar em detalhes. "Como te disse, não estou bem de saúde e pedi para me recuperar sozinha. Seguimos nos falando todos os dias. Preciso me cuidar primeiro, para não ficar um casal maluco, desses da vida, que vai e volta", afirmou. Já Scooby afirmou que acredita que fez o que podia pela relação dos dois."Tentei ser o melhor cara do mundo pra ela", disse.