Deputados baianos usam cota parlamentar com empresas que atuaram na campanha deles

Seis deputados federais da Bahia usaram recursos da cota parlamentar para ações de propaganda com empresas que prestaram serviços para eles durante a campanha. No total, após a disputa eleitoral, eles gastaram R$ 204 mil com cinco corporações diferentes. No topo da lista está Marcio Marinho (PRB), que contratou serviços da Alugue Gráfica em dezembro, com valor de R$ 60 mil. Na campanha, ele pagou R$ 338 mil pelos serviços. Em segundo está Ronaldo Carletto (PP), que pagou R$ 80 mil pelos serviços da Terceira Via Gráfica e Editora na corrida eleitoral e R$ 40 mil entre outubro e novembro por divulgação do mandato, com recursos da Câmara. Arthur Maia (DEM) foi o que menos gastou: ele contratou serviços da Verbo Comunicação durante o período eleitoral (R$ 25 mil) e, em outubro, na Casa (R$ 10 mil).

Sem reeleição

Não reeleito, Antonio Imbassahy (PSDB) usou serviços da Impressão Bigraf na campanha (R$ 37,3) e, em novembro, na Câmara (R$ 30 mil).

Dupla

Outros dois deputados contrataram uma mesma gráfica para ações na campanha e no mandato. Luiz Caetano (PT), também não reeleito, gastou com a empresa R$ 160,4 mil e R$ 34 mil, respectivamente. Mario Negromonte Júnior (PP) contratou os serviços por R$ 663,5 mi e R$ 30 mil.



Pós-eleições

A bancada baiana na Câmara já gastou mais de R$ 1 milhão com propaganda após as eleições. Dos 39 parlamentares do estado, 28 registraram gastos com divulgação entre outubro e dezembro. Bebeto Galvão (PSB), com R$ 91,2 mil, Roberto Britto (PP), R$ 90 mil e Félix Mendonça Jr. (PDT), R$ 80 mil, foram os que mais gastaram.



Reta final

O processo de cassação do deputado federal Lucio Vieira Lima (MDB) por quebra de decoro continua na pauta do Conselho de Ética da Câmara na próxima quarta. Duas testemunhas de defesa já estão confirmadas e outras nove ainda não garantiram presença. Entre elas está o senador Walter Pinheiro (sem partido), que não foi na última convocação.



Estudo

Cerca de 66% dos municípios baianos participam de consórcios públicos. No total, são 277 cidades em pelo menos um consórcio, número que coloca o estado na sexta posição nacional. Minas Gerais lidera, com 837 municípios em consórcios. Agricultura e infraestrutura, com 12 localidades cada, são as áreas com maior número de consorciados. O levantamento é da Confederação Nacional dos Municípios (CNM).



Olho neles

Chamou atenção o desconhecimento de parte da bancada governista na Assembleia sobre o conteúdo da reforma administrativa do governador Rui Costa (PT), aprovada na última quarta. Questionados após a votação, não souberam responder sobre o teor das emendas e dois deles não sabiam se a PEC do teto estava na pauta.