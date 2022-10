Dermatologista baiano investe meio milhão de reais em avatar no Metaverso 

Dermatologista baiano Alberto Cordeiro lança influenciador virtual no Metaverso (Foto: Divulgação)

Além de inovar nas técnicas e tratamentos que apresenta aos seus pacientes, o dermatologista Alberto Cordeiro também é um adepto das novas tecnologias, tanto que acaba de lançar Bert Skin, sua versão no Metaverso. Conhecido como o “médico das estrelas”, por atender nomes como Sabrina Sato, Taís Araújo, Luiza Possi, Simone e Simaria e Luan Santana, o médico baiano radicado em São Paulo está animado com a chegada do seu avatar: "Tecnologia e inovação sempre foram a essência do meu negócio. Bert Skin será um influenciador digital que trará sua expertise em cuidados com a pele e se comunicará com entusiastas da beleza, transitando em diversos territórios", nos disse Alberto.

Bert foi desenvolvido pela Biobot, startup brasileira especializada em avatares digitais. O lançamento, na sexta-feira passada (30), encorpou o portfólio da agência, que já criou avatares para a apresentadora Sabrina Sato e a influenciadora Bianca Andrade, entre outras, e está preparando os de Deborah Secco, Cauã Reymond e Luiza Possi.

O projeto do dermatologista é um dos mais completos da empresa. Foram investidos R$500 mil para a criação de Bert, além de uma plataforma de beleza e bem-estar no Metaverso, onde pretende oferecer consultas à distância, cursos para profissionais da saúde e conteúdo sobre procedimentos, bem-estar, beleza e cuidados com a pele. A identidade visual é assinada pelo diretor criativo Giovanni Bianco, que já produziu trabalhos com diversos artistas, inclusive Anitta e Madonna.

Adeus Ano Velho

O Fera Palace, em Salvador, vai realizar mais uma vez o seu tradicional Réveillon no rooftop do hotel. A noite será animada por um DJ e a gastronomia ficará por conta dos chefs Fabrício Lemos e Lisiane Arouca, que já comandam o restaurante do hotel. O coquetel exclusivo para hóspedes será open bar e contará com menu finger food e mini empratados. O pacote de hospedagem para duas pessoas está sendo vendido a partir de R$ 10.710,00 e inclui três noites com café da manhã, além do acesso ao coquetel de Réveillon. A compra pode ser feita através do e-mail reservas@ferahoteis.com ou tel (71) 3036-9202.

Conceito Latitude (foto:Dvulgação)

Destaque em inovação

O Espaço Conceito Latitude 13, localizado na Barra, foi eleito pela CDL Salvador como empresa destaque na categoria Inovação, concorrendo ao lado da Criamigos – Oficina de Ursos e da Soul Dila. O Troféu Lojista do Ano 2022 contou com a participação de 15 empresas, que disputaram nas categorias “Inovação”, “Responsabilidade Social”, “Empresarial”, “História do Varejo” e “Gastronomia”. A cerimônia de premiação acontece depois de amanhã, no Cerimonial Cunha Guedes.

Logo mais

Mauricio Lins e Manuela Andrade celebram, hoje (5), a parceria da Home Design Casual com a DonaFlor Mobília na edição 2022 da Casas Conceito, no Santo Antônio Além do Carmo. A partir das 18h, os convidados serão recebidos no Bistrô Garden, ambiente assinado por Marcus Barbosa para a mostra. Na oportunidade, os visitantes vão conhecer o espaço, que tem 100% do mobiliário fornecido pelas duas empresas parceiras. O diretor comercial e criativo da DonaFlor, Marcelo Yamasita, e a designer Rejane Carvalho Leite estarão presentes na ocasião especial.



Leo Granjeiro e Deivi Luchetta (Foto: @jeffegal )

Troca de alianças

Juntos há 20 anos, Leo Granjeiro e Deivi Luchetta se casaram no último sábado, no Museu de Arte Sacra, com a Baía de Todos os Santos como testemunha. Dos 120 convidados, 116 eram de outros estados e países, como França, Estados Unidos e Espanha. Só dois eram de Salvador, o que reforça o significado do destino para os dois. "Quando decidimos nos casar, queríamos fazer uma cerimônia toda com significado. Queríamos um lugar que remetesse a essa energia da Bahia. Foi simbólico, um dia de muita celebração, de celebrar todas as cores e o amor", nos disse o casal.

Festa de reinauguração

O Grupo Dubai Importadora promoveu coquetel de reinauguração da sua maior loja, a Mega Latif Home, quinta-feira, na Estrada do Coco, em Lauro de Freitas. Na ocasião, o casal de empresários Hassan Ali Cheaito e Jamile Mohamad Soeidan recebeu 450 convidados, entre fornecedores, designers de interiores e arquitetos, que puderam conhecer a nova estrutura da loja, agora ampliada para 2.500 m².