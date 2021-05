Derrotado na Justiça, governo inclui policiais civis na nova PEC da Previdência

Após perder a guerra jurídica travada com os policiais civis em torno das atuais regras para aposentadorias de servidores, o governo do estado incluiu a categoria na lista de mudanças previstas na nova PEC da Reforma da Previdência que será enviada em breve à Assembleia. A proposta garante aos que ingressaram na carreira até 31 de dezembro de 2003 o direito à integralidade e à paridade, ou seja, se aposentar com 100% do salário e receber os mesmos reajustes concedidos ao pessoal da ativa. Na reforma aprovada em janeiro de 2020, os PMs conquistaram os dois benefícios, mas a Civil foi excluída do pacote. O que levou o Sindicato dos Delegados de Polícia da Bahia (Adpeb) a mover uma ação para assegurar tratamento idêntico aos dos militares.

Linha de Risco

Derrotado no Tribunal de Justiça, o governo foi obrigado a assegurar integralidade e paridade para os civis, sob pena de prisão, e decidiu ampliar os direitos também para agentes penitenciários na nova PEC da Reforma da Previdência, noticiada na edição de ontem.

Parado na contramão

A troca de comando na Secretaria Estadual de Turismo (Setur) esbarrou na resistência do governador Rui Costa (PT) ao nome apresentado pela cúpula do Podemos, partido que ficou com a cota de cargos no alto escalão do Palácio de Ondina antes destinada ao PL. Enquanto o cacique da legenda na Bahia, deputado federal Bacelar, insistia no irmão, o ex-diretor-geral do Detran Maurício Bacelar, Rui queria outra alternativa. Com isso, não se sabia até a noite de on- tem se a pasta estará na lista de mudanças previstas para ser publicada hoje, no Diário Oficial. Ao mesmo tempo, o deputado federal José Rocha (PL) já foi avisado de que não terá mais espaço na Setur para seus apadrinhados.

Mapa da mina

Após a Chapada, Sudoeste e Oeste baianos serão as próximas áreas visitadas pelo ex-prefeito ACM Neto (DEM) na retomada da agenda de viagens ao interior, parte da tática do democrata para pavimentar sua candidatura ao governo estadual. Tanto na primeira quanto na segunda região, o DEM comanda as duas maiores cidades, respectivamente, Vitória da Conquista e Barreiras, tidas como fundamentais para os planos da oposição na queda de braço com o PT.

Chega mais!

A cúpula do PDT tenta convencer a vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos, a disputar uma vaga de deputada estadual ou federal na sucessão do ano que vem. Nos últimos dias, a pedetista vem sendo estimulada a lançar sua candidatura pelo presidente da sigla na Bahia, deputado Félix Mendonça Júnior, e pelo ex-ministro Carlos Lupi, que comanda o diretório nacional do partido. Entretanto, os dois cardeais do PDT precisam antes convencer o prefeito Bruno Reis (DEM), já que a vice acumula também o cargo de secretária de Governo.

Abaixo da meta

Pesquisa do Instituto Paraná mostra que o Nordeste é a porção do país onde as Forças Armadas tem o menor grau de confiabilidade, com 28%. Nas demais, varia de 30% a 35%.

"Na incessante guerra promovida por preconceitos, muitas vidas estão sendo perdidas. Homofobia é crime. É um direito seu não aceitar, mas também é um dever respeitar" - Paulo Câmara, deputado estadual do PSDB