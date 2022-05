Desacompanhados de chuvas, raios são registrados em bairros de Salvador

Pituba, Paralela, Vila Laura, Imbuí e Garcia foram alguns dos locais de Salvador que tiveram registros de raios no início da noite desta quarta-feira (18). Desacompanhado de chuvas, o fenômeno surpreendeu os soteropolitanos, que notaram o calor que tomou conta do resto do dia.

Os raios, registrados em diversos bairros, vieram acompanhados de um céu avermelhado. O meteorologista no Centro do Monitoramento e Alerta da Defesa Civil (Cemadec) de Salvador, Giuliano Carlos, explica que os clarões podem ser explicados pela chegada da frente fria e pelas altas temperaturas registradas na cidade ao longo do dia.

"É comum a frequência dos raios por conta da chegada de uma frente fria, que provoca as nuvens intensas acompanhadas pelos raios. Eles também foram influenciados pela temperatura de hoje, Salvador registrou uma média de 32ºC ao longo do dia", explica.

A previsão, inclusive, é de que chuvas fracas a moderadas devam chegar ainda nesta noite, e permaneçam com os soteropolitanos até o fim do mês. "A frente fria atua até o início da manhã da sexta, então os raios tem a tendência de permanecer até lá. O fim de semana vai ser mais ameno, mas as chuvas voltam na segunda-feira", analisa.

A frente fria é uma transição de duas massas de ar e favorece a formação de nuvens, raios e trovoadas. Giuliano diz ainda que as chuvas já chegaram até a região do Recôncavo Baiano. A frente passará por Salvador e seguirá até os estados de Alagoas e Pernambuco.

Apesar da Defesa Civil ainda não realizar o monitoramento de raios, alguns vídeos foram registrados pelos leitores do CORREIO. Assista: