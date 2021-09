Descarbonizando operações na Baía de Todos os Santos

Nos últimos anos, a sustentabilidade tem se tornado um dos grandes focos para empresas de todos os portes. Impulsionado pelas mudanças climáticas e pelo alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) criados pela Organização das Nações Unidas (ONU), o tema ganha cada vez mais importância e espaço nas grandes decisões estratégicas corporativas.

O Carbon Disclosure Project (CDP), organização internacional sem fins lucrativos, é um exemplo disto e já reúne mais de nove mil empresas e 800 cidades para divulgarem o seu desempenho ambiental com o objetivo de reduzir emissões e mitigar as mudanças climáticas. Os dados que o CDP coleta ajudam os tomadores de decisão a reduzirem os riscos em suas empresas e no meio ambiente, gerando maior capital com menos impactos, tanto na questão de emissões de gases quanto na gestão hídrica, além de estimularem ações para um mundo mais sustentável.

Algumas empresas brasileiras já figuram e se destacam no programa, evidenciando uma crescente consciência ambiental no mundo dos negócios. E é com muito orgulho que a Wilson Sons passa a se tornar a primeira empresa do segmento marítimo e logístico brasileiro a fazer parte desta iniciativa, reafirmando o nosso processo de transparência e o compromisso com os pilares ESG (Environmental, Social and Corporate Governance).

Nesse cenário, destaco a nossa atuação na Baía de Todos-os-Santos, que exibe o merecido título de “Capital da Amazônia Azul”, por ter localização central no litoral brasileiro e proximidade com rodovias, ferrovias e aeroportos; e o nosso compromisso, como operadores da infraestrutura, no desenvolvimento sustentável da economia azul. Neste ecossistema está situado o Tecon Salvador, unidade de negócios da Wilson Sons, que atualmente lidera o Norte e Nordeste em navegação de longo curso, onde atuamos com tecnologias inovadoras, permitindo aliar operação eficiente e segurança da navegação com proteção da vida no mar.

Imagem aérea do Porto de Salvador (Foto: Divulgação)

Nosso rigoroso compromisso ambiental resultou em uma rígida política de destinação de resíduos e na aquisição de equipamentos com alta tecnologia, e sistema de regeneração de energia além da adesão a projetos como o Praia Limpa, que já recolheu mais de meia tonelada de resíduos de praias e fundo do mar. Destacamos também a importância da valorização das pessoas envolvidas neste processo, que atuam como molas propulsoras de boas práticas, com poder transformador da governança social e ambiental.

Aliando inovação, tecnologia e sustentabilidade, seguimos no caminho que acreditamos ser o mais eficaz e comprometido com o futuro das próximas gerações. Vivemos uma eclosão do movimento ESG, que embora tenha surgido em 2004, somente nos últimos 2 anos ganhou a projeção e importância devida, em virtude da percepção de seu potencial e urgência por parte do mercado financeiro e maiores corporações mundiais. Sigamos neste movimento ascendente para que as empresas de hoje, norteadas pelos ODS e pilares ESG, além da consciência humana comum a todos, leve-nos a atuar de maneira eficaz e sustentável, promovendo a união de instituições conscientes de que o futuro já começou.

*Demir Lourenço Júnior é diretor executivo do Tecon Salvador, unidade de negócios da Wilson Sons.