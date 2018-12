Descubra as tendências mais populares de 2018, segundo o Instagram

O Instagram aproveitou esse climinha de fim de ano para divulgar seu balanço de 2018 - revelando quais foram as grandes tendências deste período. Pelos Stories, o sticker animado de coração foi o gif mais usado, enquanto o filtro de corações nos olhos foi o queridinho para os rostos - todo mundo bem apaixonado, heim?

No feed, o emoji de ❤ apareceu em mais de 14 bilhões de vezes, enquanto a Disneyland de Tóquio virou o lugar mais feliz do mundo - com a maior utilização do rostinho alegre - :) - nas legendas.

Mas nada disso é uma surpresa, certo? O que realmente chama a atenção é o nicho que mais cresceu: ASMR. A sigla significa Autonomous Sensory Meridian Response (resposta sensorial autônoma do meridiano, na tradução), e traz vídeos que prometem te ajudar a relaxar.

Os conteúdos mostram pessoas sussurrando, esculpindo sabão, passando um pincel de maquiagem num microfone, embrulhando um presente... Ficou curioso? A gente tem uma matéria todinha dedicada a este fenômeno: leia aqui.

A tendência é tão forte que promete ficar em alta também em 2019. Quem não precisa dar uma relaxadinha de vez em quando, não é mesmo?

Outro destaque foi o jogo Fortnite, com #fortnite sendo a hashtag que mais rapidamente cresceu em uma escala global. O K-pop (gênero musical da Coreia do Sul) foi mais um dominante nas redes sociais, com a comunidade de fãs da banda BTS sendo a maior no Instagram.

O desafio de dança que mais viralizou, o #inmyfeelingschallenge, foi criado na plataforma e teve vários usuários famosos aderindo, como Will Smith. Para finalizar, causas como #metoo, #timesup, #marchforourlives chamaram a atenção, com 1,5 milhões, 597 mil e 562 mil usos, respectivamente.