Descubra o valor da fortuna da família de Suzane Richthofen

Condenada por ter matado os pais em 2002, Suzane Von Richthofen cumpre pena na Penitenciária Santa Maria Eufrásia Pelletier, em Tremembé (SP). Nesta terça-feira (11), ela recebeu o direito a "saidinha" temporária de sete dias após apresentar bom comportamento, retornando apenas na próxima segunda-feira (19), às 14h.

Com uma saia longa e uma blusa branca, Suzane von Richthofen deixa o presídio para saidinha temporária. Ela deve retornar no dia 19 de Setembro.

Sempre que Suzane recebe esse benefício - o terceiro de 2022 -, internautas se questionam qual a fortuna real dela. O pai da encarcerada, Manfred, era engenheiro da Engenharia da Desenvolvimento Rodoviário S/A (Dersa) e a mãe, Marísia, fazia consultas em pacientes de classe alta, já que era psiquiatra. Com isso, o casal acumulou uma fortuna bastante alta.

Segundo informações do site Terra, a família Von Richthofen conseguiu juntar, ao longo dos anos, cerca de R$ 11 milhões. No entanto, o valor não irá para as mãos de Suzane, já que para a Justiça, ela foi classificada como indigna de receber o patrimônio. Seu irmão, Andreas, ficou com o dinheiro completo da família após a decisão que foi oficializada em 2015.

Suzane foi condenada a 39 anos de prisão. Após a revisão, a pena passou para 34 anos e nove meses. A filha do casal de classe média alta foi presa em 2002 e condenada dois anos depois. Em outubro de 2015, ela conseguiu a progressão do regime fechado para semiaberto. Caso siga tendo bom comportamento, Suzane poderá sair em 2036.