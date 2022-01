Descubra quem é você no Verão de Salvador

Como você costuma curtir o verão de Salvador? É do tipo que não sai da praia ou prefere usar o tempo para se exercitar ao ar livre? Aproveita o tempo para explorar os pontos turísticos da cidade ou curtir todas as festas da temporada? Seja qual for seu perfil, o importante é cuidar da saúde. Além do uso de protetor solar e hidratação, o uso de máscaras, manter distanciamento social e tomar as vacinas são de extrema importância, especialmente com o aumento dos casos de Covid-19 e de gripes em todo o Brasil.

Preparamos algumas dicas com os principais cuidados para cada perfil. Afinal, quem é você no verão?

Praieiro

Se você é aquela pessoa que ama passar horas se bronzeando nas areias, surfando, jogando a famosa altinha ou até brincando com os filhos na praia, você é o perfil praieiro. Mas não se esqueça: o essencial é a proteção solar. Seja no Porto da Barra, no Buracão, na Gamboa ou em qualquer uma das dezenas de praias da capital baiana, é necessário passar filtro solar a cada duas horas ou toda vez que sair do mar, evitar o sol entre 11h e 16h e beber bastante água ou sucos naturais.

Atleta de verão

Há quem goste de aproveitar os dias de sol para fazer atividades físicas ao ar livre. Seja para esportes terrestres ou aquáticos, Salvador possui, por exemplo, a sua extensa orla marítima e, dentro do mar, a Baía de Todos-os-Santos - a segunda maior baía do planeta -, além de oferecer espaços e praças, como o Dique do Tororó, e cerca de 300km de ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas por toda a cidade.

Mas as altas temperaturas exigem alguns cuidados para não prejudicar a saúde durante os exercícios. As atividades intensas sob forte calor podem provocar desmaio, dor de cabeça e alteração da pressão arterial. As dicas são: beber cerca de 200 ml de água 40 minutos antes da atividade física e mais 200 ml a cada 20, 30 e 60 minutos de prática, utilizar roupas leves e de cores claras, priorizar o início e o final do dia para se exercitar, quando as temperaturas estão mais amenas; alimentar-se bem e ao longo do dia, evitando jejum prolongado e descansar bem.

Turista

Se você aproveita o verão para ir na Igreja do Senhor do Bonfim renovar os pedidos, no Farol da Barra assistir ao pôr do sol, caminhar pelas ruas do Centro Histórico ou visitar um dos diversos museus da cidade, o seu perfil é o turista. Seja baiano ou visitante, a capital baiana oferece opções para todos os gostos.

Quem vai enfrentar os dias quentes passeando e visitando pontos turísticos deve apostar em: acessórios como óculos, boné, chapéu e até roupa de proteção UV, tecidos leves e claros, calçados confortáveis, de preferência que não sejam de plástico para não provocar bolhas nos pés e vale levar uma garrafinha de água para hidratação constante.

Rolezeiro

A noite ferve durante o Verão de Salvador. Se você marcar presença em algum ensaio, festa ou algum barzinho na noitada – como os do Rio Vermelho e Santo Antônio Além do Carmo, o seu perfil é o rolezeiro. A estação mais quente do ano mal começou e já tivemos grandes shows na cidade, como o Camarote da Rainha, comandado pela cantora Daniela Mercury. Até fevereiro, apresentações de artistas locais e nacionais estão confirmadas em diversos espaços da cidade, como das bandas Cortejo Afro e Harmonia do Samba, além dos cantores Leo Santana, Gilberto Gil, Gal Costa, Silva, Seu Jorge, Alexandre Peixe e Marina Sena.

Com o aumento de casos de Covid-19 e gripes, como a influenza do subtipo H3N2, o principal cuidado é o uso de máscara. Em caso de algum sintoma gripal, troque o rolê por um filme em casa, isolada das demais pessoas que moram com você. Se os sintomas persistirem ou agravarem, o ideal é buscar ajuda médica. Além disso, temos as dicas de sempre: cuidados com o alto consumo de álcool, se alimente bem antes de perder a noite e não dirija ao ingerir bebida alcoólica.

