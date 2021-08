Desde o início da fase verde, mais de 19 mil estabelecimentos foram vistoriados

A fase verde, que marca a flexibilização das medidas restritivas em Salvador, foi decretada no dia 9 de julho, possibilitando a retomada gradual das atividades no município. E, desde a liberação, a prefeitura instaurou uma força-tarefa responsável por vistoriar 19.862 estabelecimentos durante os finais de semana. Até este domingo (1), foram totalizadas 132 notificações, 45 aglomerações dispersadas e 18 interdições.

A ação liderada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur), com o apoio da Polícia Militar, vistoriou 2.659 estabelecimentos em 61 bairros no último final de semana de julho. Ao todo, foram realizadas quatro interdições, duas em bares nos Barris, uma em um bar em São Marcos e a última em uma casa de eventos no Lobato. Outras sete aglomerações foram dispersadas em Itapuã, uma em Fazenda Grande do Retiro, duas em Sussuarana, uma em Marechal Rondon, outra em Fazenda Grande I e mais uma Cajazeiras XI.

Uma outra operação, batizada de Silere, realizada pela Sedur, pelas polícias Militar e Civil e com apoio da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), contabilizou 622 denúncias, vistoriou 102 localidades e apreendeu 48 equipamentos de som na capital. Os bairros que acumularam a maior quantidade de denúncias durante o final de semana foram Itapuã, Liberdade, São Marcos e Paripe.

Para o diretor de Segurança Urbana e Prevenção à Violência (Susprev), Maurício Lima, a população precisa manter os cuidados com a saúde a fim de garantir a continuidade da fase verde.

“É importante que, mesmo com a flexibilização, a população se conscientize e continue evitando frequentar locais onde existam aglomerações, além de respeitar os protocolos impostos, como o uso das máscaras e distanciamento. São cuidados importantes para que continuemos avançando o mais rápido possível”, afirmou em nota divulgada pela Secretaria de Comunicação (Secom).

Outras operações do fim de semana

Ainda no domingo, equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) participaram de uma ação, em apoio à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), contra um caso de maus tratos a animais na região da Baixa do Fiscal.

Cerca de 36 animais, dentre eles, aves e jabutis, estavam enjaulados de forma precária, sem acesso a água ou comida. Os animais foram direcionados ao Centro Estadual de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).



Além dessa, algumas outras operações foram deflagradas durante o fim de semana chuvoso, como o patrulhamento preventivo por agentes da GCM em regiões como a Barra, para observar possíveis movimentos que pudessem gerar aglomerações, e escoltas das vacinas e blitze da Lei Seca.