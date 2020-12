Desde que Ronaldo saiu do time por lesão, média de gols sofridos dobrou

Apesar de algumas novidades no treinamento da manhã de ontem na Toca do Leão, como a presença do atacante Vico e do meio-campista Fernando Neto, o goleiro Ronaldo segue como desfalque no Vitória. A lesão na coxa sofrida na goleada por 4x1 diante do Paraná, no dia 1º de dezembro, tirou o atleta de cinco partidas até agora e ainda do segundo tempo contra o Cruzeiro. E, ao que tudo indica, sua ausência impactou diretamente nos resultados do Leão.

Ronaldo foi o jogador do Vitória que mais atuou na Série B, com 26 partidas, sendo que 25 delas foram de maneira consecutiva, até sofrer a lesão. Nos jogos em que assumiu a meta rubro-negra, o time sofreu, em média, metade dos gols que levou quando ele ficou de fora.

Por se tratar de um esporte coletivo, não há como cravar que a piora ocorreu só por causa da saída ou entrada de um jogador. Porém, a diferença significativa nas estatísticas com e sem o goleiro titular chama atenção.

Até a 31ª rodada, a média de gols sofridos pelo Leão com Ronaldo em campo é de 0,96 gol por jogo. Foram 26 partidas e 25 gols sofridos. O número que já não é tão animador chama ainda mais atenção sem ele: 12 gols sofridos em 6 jogos, uma média de 2 por partida.

Na verdade foram cinco jogos inteiros e mais a segunda metade do jogo contra o Cruzeiro, em que ele saiu machucado e o gol rival ocorreu já sobre Yuri. Sem Ronaldo em campo, o Vitória sofreu quatro derrotas e conquistou 4 dos 18 pontos possíveis.

Além disso, o time tomou três gols no mesmo jogo em quatro oportunidades na atual Série B. Em três delas Ronaldo não era o goleiro do time. Contra o CSA, o mais recente, o goleiro era Yuri, promovido do sub-20, e contra Cuiabá e Confiança, quem assumiu a meta foi César.

O momento da ausência também não é dos melhores, já que faltam apenas sete rodadas para o fim do campeonato e o Vitória está embolado na briga contra o rebaixamento.

Diante do time mineiro, quando ainda era comandado por Mazola Júnior, o goleiro voltou a sentir a contusão na coxa em um lance de ataque do adversário. A saída de Ronaldo, para o então treinador, “desestabilizou um pouco a equipe”, afirmou na ocasião.

Ronaldo é o jogador do Vitória com mais jogos na Série B (Foto: Letícia Martins / EC Vitória)

E apesar da constante troca no comando técnico durante a competição, Ronaldo se fixou como unanimidade no elenco e foi o escolhido para ser o goleiro titular com os três treinadores que passaram pelo clube e também por Rodrigo Chagas quando o atual técnico era interino.

Em um ano complicado para o Vitória, o goleiro de 24 anos pôde, ao menos, comemorar marcas pessoais no clube. Em setembro ele completou 60 partidas pelo Leão, em cinco anos como profissional, e disse ter realizado um sonho.

Esta temporada se tornou a mais ativa para o goleiro. Até então, seu recorde de jogos havia sido em 2018, quando disputou 21. Agora, com o fim da Série B em janeiro de 2021, o atleta e o departamento médico trabalham para que ele esteja em campo nas sete partidas restantes e chegue a 34 no total, incluindo Copa do Brasil e Copa do Nordeste.

Z4 na cola

A recuperação de Ronaldo para o jogo contra o Operário no dia 3 de janeiro, no Barradão, se tornou mais urgente depois que a distância para a zona de rebaixamento diminuiu para um ponto apenas.



Isso porque o Figueirense venceu o Avaí no sábado e chegou a 35 pontos, empurrando o Náutico, que também tem 35, para o Z4. O Paraná, atual 18º colocado, também pode atingir essa pontuação caso vença a líder Chapecoense fora de casa, no jogo que encerra a 31ª rodada hoje, às 20h. O Vitória tem 36 pontos e está em 15º lugar.



Já pela 32ª rodada, no mesmo dia em que o Leão jogará com o Operário, o Figueirense visitará o lanterna Oeste. O Paraná entrará em campo no dia 4 contra o Botafogo-SP, que está em 19º lugar, com 26 pontos. Enquanto isso, o Náutico será visitante diante do Confiança em Aracaju.



Dos adversários que estão na briga direta com o Vitória, o único que jogará contra ele é o Botafogo-SP. A partida será dia 23 de janeiro, pela 37ª rodada, no Barradão.





*supervisão do editor Herbem Gramacho