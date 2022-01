Desejo antigo do Bahia, Djalma projeta regularidade para levar tricolor à Série A

Uma das caras novas do Bahia para a temporada 2022, o lateral Djalma Silva foi oficialmente apresentado pelo tricolor. Na tarde desta sexta-feira (7), o jogador falou pela primeira vez como atleta do clube e não escondeu a vontade de defender o Esquadrão.

A chegada de Djalma Silva era um desejo antigo do Bahia. No ano passado o clube baiano ficou muito próximo de efetivar a contratação do lateral, que na época defendia o Operário, mas uma divergência com o Atlético-PE, equipe com a qual Djalma tinha contrato, travou a negociação.

"Eu fiquei muito feliz quando soube do interesse do Bahia, clube grande, com tradição no Nordeste. Infelizmente, por acasos do futebol, não aconteceu. Mas continuei firme, sabia que poderiam ter interesse novamente. Infelizmente aconteceu com a queda para a Série B, mas estou entusiasmado em ajudar o Bahia a voltar para a primeira divisão", disse ele.

No Esquadrão, Djalma vai lutar pela titularidade na lateral esquerda, mas ele sabe que a disputa vai ser uma das mais intensas do elenco. Além dele, o Bahia contratou Luiz Henrique, que estava no Londrina, e ainda conta com Matheus Bahia no setor.

"Posso contribuir muito. Sei que posso ajudar muito na Série B, sei que é uma competição que temos que manter a regularidade. Temos que bater e subir, como o presidente fala. Se conseguir manter a regularidade, vamos ficar próximos do objetivo", pontuou.

Pelo Operário, Djalma foi um dos destaques da Série B de 2021. Ao todo ele esteve em campo em 27 partidas, marcou dois gols e deu cinco assistências. Apesar da concorrência na posição, ele diz que foi bem recebido pelos companheiros.

"Os jogadores são todos muito parceiros, me sinto abraçado por todos. Espero que a gente continue nessa pegada para conseguir os objetivos do clube", finalizou.