Desembargador Mário Hirs é eleito juiz titular do Tribunal Regional Eleitoral

O desembargador Mário Alberto Hirs foi eleito juiz titular do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), em votação remota realizada nesta quarta-feira (24), pelo pleno do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA).



A eleição estava prevista para ocorrer no dia 14 de abril, mas foi antecipada para esta quarta por causa do fim do mandato de Jatahy Fonseca, atual presidente do TRE, que termina no próximo domingo (28).

No pleito realizado pelo TJ-BA, Hirs obteve 24 votos. O desembargador José Cícero Landim ficou em segundo lugar, com 19 votos, e Baltazar Miranda foi a escolha de 8 dos seus colegas. Não houve votos brancos e nulos. Dos 61 desembargadores, 51 participaram da votação.

Mário Alberto Hirs tomará posse na próxima segunda-feira (24). A cerimônia ocorrerá de modo virtual, às 17h. O desembargador cumprirá o biênio 2021-2023. Esta é a terceira vez que o magistrado integrará a Corte do Regional.



Natural de Salvador, o Desembargador Mário Alberto Simões Hirs graduou-se em Direito na Universidade Católica do Salvador no ano de 1976. Foi Promotor de Justiça titular na Comarca de Monte Santo de 1979 a 1981 e tornou-se Juiz em 1981, atuando em Lençóis, Seabra, Jacobina e Salvador. Desembargador desde 2004, foi Presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia nos anos de 2009 a 2011 e, posteriormente, de 2016 a 2018. Também assumiu a Presidência do TJBA no biênio 2012/2013.