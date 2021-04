Desembargadora presa pela Faroeste sinaliza interesse em delação premiada

A desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago, presa desde novembro de 2019 pela Faroeste, sinalizou interesse em um acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal (MPF) sobre o esquema de venda de sentenças no Tribunal de Justiça da Bahia. Em dezembro passado, segundo apurou a Satélite, a magistrada chegou a esboçar uma proposta de colaboração, mas as exigências feitas por ela emperraram as tratativas ainda no nascedouro. Em março, no entanto, Maria do Socorro voltou a manifestar desejo de se tornar delatora e escalou representantes de sua defesa para sondar os responsáveis pelo caso no MPF.

Carta máxima

Embora neguem a existência de negociações oficiais com a desembargadora, integrantes da Faroeste acham que o eventual acordo seria o “ás de ouro” da operação, pelo nível de detalhes que ela possui sobre o esquema. Acreditam também que a chance de delação se tornou maior ontem, após a Segunda Turma do Supremo rejeitar, por 3x2, habeas corpus para Maria do Socorro.

Pé na tábua

Enquanto a colaboração da desembargadora e ex-presidente do TJ é classificada como rumor sem confirmação no MPF, as conversas entre a Faroeste e o falso cônsul Adailton Maturino avançam com rapidez. Apontado como mentor da rede de grilagem, propina e comércio de decisões no Judiciário baiano, ele e a mulher, Geciane Maturino, ambos presos há quase um ano e cinco meses, aceleraram as discussões para tentar fechar acordo de delação. Recentemente, Maturino se reuniu com procuradores da República ligados ao núcleo-duro da operação em Brasília para afinar termos da proposta.

Operação França

A França iniciou os trâmites para pedir a extradição de um dos mais procurados traficantes do país europeu, preso em Itacaré na semana passada. Incluído na Difusão Vermelha, lista de fugitivos caçados pela Interpol, o francês Rémi Cohen é acusado de chefiar uma quadrilha especializada na venda de drogas por delivery em Paris. Em 11 de janeiro, a polícia da França tentou prendê-lo, mas ele havia fugido. Em fevereiro, a PF informou à Interpol que Cohen estava escondido na turística cidade do Sul da Bahia, onde foi capturado por ordem do Supremo e levado para Brasília.

Tudo nosso

Donos de grandes produtoras do mercado audiovisual baiano garantem que está sacramentada a vitória da Mandacaru na licitação para escolha da empresa encarregada da programação da TV Assembleia Legislativa. Em conversas reservadas, atribuem a certeza ao empenho pessoal do presidente da Casa, Adolfo Menezes (PSD), para manter novamente a conta da emissora nas mãos da Mandacaru, mas com valor mais baixo que o atual. As concorrentes já estão avisadas de que a vaga foi previamente ocupada e fim de papo.

Mortos e feridos

Cardeais de partidos aliados ao governo do estado preveem guerra fratricida pela vaga ao Senado na chapa do Palácio de Ondina em 2022. No cenário menos pessimista, creem em ruptura profunda na base.