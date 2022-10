Desempenho ruim na reta final atrasa acesso e aumenta agonia do Bahia na Série B

Depois de frustrar os tricolores durante o empate por 1x1 com o Vila Nova, o Bahia terá mais uma chance de subir à primeira divisão em casa. Na próxima sexta-feira, o Esquadrão recebe o Guarani, às 19h, na Fonte Nova, e precisa apenas de uma vitória para garantir matematicamente o acesso sem depender de outros resultados. Para isso, o time terá que superar o desempenho recente na Série B.

O tricolor venceu apenas um dos últimos oito jogos do campeonato, contra o Brusque, por 1x0, na Fonte Nova, pela 34ª rodada. Nas outras sete partidas, o time registrou cinco empates e sofreu duas derrotas. A queda de rendimento na reta final da competição é o principal motivo para o clube ainda não ter conseguido o acesso.

Se dos cinco empates que a equipe acumulou nas últimas partidas, um tivesse sido transformado em triunfo, o clube baiano estaria com a vaga na primeira divisão assegurada, já que somaria 60 pontos com 17 vitórias. Restando duas rodadas para o fim da competição, o Ituano, atual 5º colocado, só pode chegar no máximo aos mesmos 60 pontos, mas com 16 vitórias não conseguiria ultrapassar o tricolor.

Contra o Vila Nova, o Bahia precisava vencer o seu jogo e torcer por tropeços dos concorrentes. O segundo cenário aconteceu, mas em campo o Esquadrão não jogou bem, parou na trave e amargou um empate na presença de 48.162 pagantes na Fonte Nova.

Apesar da fase recente, o técnico Eduardo Barroca confia que o elenco vai conseguir o acesso diante do Guarani. A aposta do treinador está em mais uma semana inteira que terá para trabalhar no CT Evaristo de Macedo e corrigir os problemas antes de pegar o Bugre.

“Saio com convicção de que a gente precisa fazer uma semana boa, esse grupo é comprometido e não tenho dúvida que vamos fazer uma grande semana, grande jogo, para vencer”, disse o treinador, confiante.

CENÁRIOS

A convicção de Barroca não é à toa. O Bahia tem situação confortável em relação ao acesso. Único dos 20 participantes que está no G4 desde a primeira rodada, o clube pode subir na sexta-feira até mesmo se não vencer a partida. Nesse caso, porém, será necessário secar os concorrentes.

Para confirmar a vaga com um empate, o tricolor precisa que o Sport não vença o Operário na Ilha do Retiro e para que o Ituano empate com o Londrina, fora de casa. Nesta configuração, o Esquadrão ficará com 59 pontos e não será mais alcançado.

Caso Sport e/ou Londrina vençam e o Bahia empate, o tricolor ficará com três pontos a mais e o acesso só será definido na última rodada. Já se o Ituano ganhar, a diferença será de dois pontos.

O acesso na sexta-feira pode acontecer até mesmo com uma derrota em casa, desde que ocorra um empate entre Londrina e Ituano, que o Sport não ganhe do Operário e que o Sampaio Corrêa não vença o Vasco, 3º colocado e a uma vitória do acesso.

Se a equipe maranhense conquistar os três pontos em São Januário, o Bahia ainda permanecerá em posição tranquila. Para ultrapassar o Esquadrão na última rodada, o Sampaio teria que torcer pela derrota do Bahia para o CRB, em Maceió, vencer o seu jogo contra o Londrina e tirar a diferença no saldo de gols que hoje é de nove.

“A gente tem que encarar como uma decisão [o jogo contra o Guarani], porque é o jogo do acesso. A princípio defender bem e não tomar gols, que vem acontecendo. Mas isso não é culpa da defesa, é culpa do time todo. Corrigir o que tem para corrigir e chegar lá na frente e decidir, fazer gols e sair com o triunfo”, disse o atacante Davó.