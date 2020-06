Desenvolvimento ambiental e crescimento econômico é tema de live

Como promover desenvolvimento econômico sem comprometer a qualidade ambiental? Este é um dos principais desafios enfrentados por governos e empresas que buscam, por meio de novas tecnologias e modelos de gestão, o uso equilibrado dos recursos naturais e a redução dos impactos sobre o meio ambiente. Para de debater o tema, a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas-PE) e Agência CPRH realizam, nesta terça-feira (09/06), a live “Conciliando o Desenvolvimento Econômico e a Proteção Ambiental”.

O encontro, que acontece às 16h, simultaneamente nos canais YouTube e Facebook, terá coordenação de Eduardo Elvino, diretor de controle de fontes poluidoras da CPRH, Walber Santana, coordenador de sustentabilidade da Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE, Alberto Belo Esteves Filho, coordenador do curso de agronomia do Instituto Federal de Pernambuco – IFPE (Campus Vitória), além de Carlos André Cavalcanti, diretor de meio ambiente e sustentabilidade do Complexo Industrial Portuário de Suape.

Serviço

O quê: Live “Conciliando o Desenvolvimento Econômico e a Proteção Ambiental”

Quando: 9 junho de 2020

Onde: facebook.com/semaspe

facebook.com/cprhpe

youtube.com/semaspernambuco

youtube.com/cprh_comunicacao



09/06 – terça-feira

16h – Live “Conciliando o Desenvolvimento Econômico e a Proteção Ambiental”

Eduardo Elvino - diretor de controle de fontes poluidoras da Agência Estadual de Meio Ambiente – CPRH

Walber Santana – professor e coordenador de sustentabilidade da UFRPE

Alberto Belo Esteves Filho – professor e coordenador do Curso de Agronomia do Instituto Federal de Pernambuco - IFPE

Carlos André Cavalcanti - Diretor de Meio Ambiente e Sustentabilidade

Eduardo Elvino - diretor de controle de fontes poluidoras da Agência Estadual de Meio Ambiente – CPRH

------

Mundo Sustentável

Para mostrar como a sustentabilidade é algo próximo e possível, que o CORREIO criou o projeto Mundo Sustentável, com conteúdos diversos sobre iniciativas que tornam a vida melhor. Diariamente e até o final do mês de junho, você poderá acompanhar nas redes sociais, no site, jornal impresso e na plataforma bit.ly/mundosustentavelcorreio, as informações sobre como se pode melhorar as ações do dia a dia para que todos possam ter mais qualidade de vida.

O Mundo Sustentável tem o patrocínio do Hapvida, Sotero Ambiental e Bracell, a parceria do Sebrae e o apoio da Claro e Yamana Gold.