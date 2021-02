Deserto: pedestres somem das ruas em sábado de lockdown

O decreto que suspendeu atividades não essenciais na Bahia nesse fim de semana causou efeito no movimento de pedestres em Salvador. Regiões da cidade que tem agitação intensa aos sábados, hoje estavam esvaziadas. Cheios mesmo, só os postos de vacinação, que chegaram a formar uma fila de 3km no 5º Centro.

Na Barra, atletas usaram o calçadão para correr, caminhar e pedalar, mas o movimento foi abaixo do normal. Já as areias ficaram desertas. Guardas municipais marcaram presença para garantiram que ninguém desrespeitasse o decreto que fechou todas as praias da cidade desde o início da semana.

Na Lapa, as plataformas ficaram desertas. Poucos passageiros usaram o terminal. A Avenida Sete de Setembro, centro efervescente de compras, ficou irreconhecível. Com o comércio de rua fechado, as calçadas, que aos sábados transbordam de pedestres, ficaram vazias.

Barra (Gil Santos/CORREIO) Comércio (Gil Santos/CORREIO) Lapa (Gil Santos/CORREIO) Avenida Sete (Gil Santos/CORREIO)

O mesmo aconteceu com o Centro Histórico. O Elevador Lacerda está funcionando, mas o movimento na Praça Municipal foi tímido. No Comércio, ruas desertas de pessoas e de carros.

Até o Terreiro de Jesus, parada obrigatória para os turistas que visitam Salvador, entrou em clima de Lockdown. Nas ruas e becos apenas o silêncio se fazia presente.

O decreto do governo do estado determina a suspensão das atividades essenciais das 18h de sexta-feira até às 5h de segunda-feira. Depois das 20h começa o toque de recolher, por isso, quem estiver na rua precisa voltar para casa depois desse horário.