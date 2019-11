Desfalque no Vitória: Jonathan Bocão está fora da Série B

Jonathan Bocão está fora da Série B. O lateral direito lesionou o joelho durante o empate com o Figueirense, no sáabdo (2), e vai desfalcar o Vitória nas seis rodadas restantes da competição nacional.

O jogador de 27 anos foi diagnosticado com uma ruptura no menisco, precisará passar por cirurgia e não estará recuperado até o dia 30, quando a torneio chegará ao fim. A informação foi publicada inicialmente pelo site Globoesporte.com e confirmada pelo CORREIO.

Contratado no começo de outubro, o lateral vestiu a camisa do Vitória apenas quatro vezes. Ele entrou no decorrer dos triunfos contra Oeste e Cuiabá e assumiu a titularidade nas últimas duas rodadas, quando o Leão venceu a Ponte Preta e empatou com o Figueirense. O departamento médico rubro-negro ainda não marcou a data da cirurgia.

Com a lesão, Van reassumirá a lateral direita no jogo desta terça-feira (5), contra o Brasil de Pelotas, às 20h30, no Barradão.

O Vitória é o 15º colocado da Série B com 37 pontos, a quatro da zona de rebaixamento. O adversário da vez soma 42 pontos e ocupa a 11ª posição.

Jonathan Bocão tem vínculo com o Leão até o final deste ano, com possibilidade de renovação até o Campeonato Baiano de 2020.