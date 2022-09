Desfile da Independência volta às ruas nesta quarta-feira (7); confira programação

Após dois anos de suspensão das atividades por conta da pandemia da covid-19, o Desfile Cívico Militar em comemoração à Independência do Brasil volta às ruas. Nesta quarta-feira, dia 7, o tradicional desfile acontecerá na Avenida Sete de Setembro, com concentração das tropas, escolas e entidades civis, a partir das 6h, passando pelo Corredor da Vitória, Rua da Graça e Ladeira da Barra.

O Dia da Independência é comemorado anualmente em todo o território nacional, conforme o disposto na Lei nº 5.571, de 28 de novembro de 1969, por meio do Ministério da Educação, em coordenação com as Secretarias de Educação dos Estados e com as Prefeituras Municipais. Segundo as Forças Armadas da Bahia, essa data é extremamente relevante: é exaltado o sentimento de patriotismo, o culto às tradições nacionais, o espírito de união e a solidariedade do povo brasileiro, bem como o fortalecimento da independência e o amor incondicional a este país.

Dentre as principais atividades do desfile, estão a revista à tropa, que será realizada às 07h45, o hasteamento do Pavilhão Nacional às 08h45, e o Desfile Cívico Militar, no trecho compreendido entre a Praça 2 de Julho e a Praça Castro Alves, com início previsto para 9h, na seguinte sequência inicialmente: Comandante da Tropa, Estado-Maior Conjunto, Bandeiras Históricas, tropas da Marinha, Exército, Força Aérea, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar e Guarda Civil Municipal.

Após a passagem das tropas a pé, virá o desfile motorizado com viaturas e motocicletas da Marinha, Exército, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar e Guarda Civil Municipal. Em seguida, virão as entidades civis e as escolas estaduais e municipais, e, fechando o desfile, virá o Esquadrão de Polícia Montada.

Ao todo, serão mais de 6.700 militares e civis desfilando, na capital baiana, nesses 200 anos da Independência do Brasil. As comemorações populares na data da Independência reforçam a crença nos valores cívicos, éticos e morais que compõem a história do país e de seu povo. “Comemorar os 200 anos de Independência do Brasil é afirmar o orgulho de pertencimento a uma nação democrática e soberana”, afirmou as Forças Armadas.

O desfile é organizado pelos Governos Estadual e Municipal, Forças Armadas, Forças Auxiliares e entidades civis da sociedade soteropolitana.