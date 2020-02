Desfile da São Clemente é marcado por irreverência

A São Clemente, uma escola de samba com um histórico apenas mediano - jamais ficou sequer entre as seis primeiras - dificilmente será campeã neste ano. Mas é certo que, ao final do Carnaval, terá realizado o desfile mais divertido da Sapucaí.

Animada pelo samba-enredo O Conto do Vigário, criado por sete compositores - incluindo o humorista Marcelo Adnet -, a agremiação abordou nesta segunda-feira (24) a malandragem e as enganações a que brasileiros foram submetidos em sua história.

"O Brasil é assim. Acho que o lance das fakenews é o verdadeiro 'Conto do Vigário'. É o conto que nasce bem humorado, engraçado, na malandragem, até inocente e saudável, e depois evolui para o cenário de fakenews. Um conto do Vigário institucionalizado. Então, é um enredo que vai do humor até uma crítica mais séria. Mas o carnaval é festa e o brasileiro é muito bom de fazer piada com sua própria desgraça", comentou o humorista ao portal G1.

O deboche marcou o desfile da São Clemente e uma das alas que mais chamou a atenção do público foi a das Grávidas de Taubaté, em referência à falsa gravidez de uma mulher do interior de São Paulo que afirmava estar grávida de quadrigêmeos, mas depois se descobriu que era mentira. Dezenas de mulheres sambaram usando uma barriga falsa, simulando ser a grávida que ficou muito famosa no país.

As fake news também foram tema de um carro que ostentava um celular gigante com uma tela que reproduzia o Whatsapp e mensagens que foram espalhadas através do aplicativo, como as campanhas contra a vacinação e o boato de que o rosto de Pabllo Vittar iria estampar notas de R$ 50.

Adnet, além de ser um dos compositores do tema da São Cemente deste ano, desfilou vestido de político, num carro que fazia referência ao governo do presidente Jair Bolsonaro. No carro, havia um púlpito ornado por uma grande laranja, além de frases espalhadas, como "Acabou a mamata", 'Tá ok" e "A culpa é do Leonardo di Caprio", que se tornaram conhecida no atual governo. Adnet também fez flexões, como as que o presidente realizou em junho do ano passado ao lado de João Dória. Os exercícios acabaram rendendo memes na internet.

O combustível pirata vendido em postos de gasolina e a brincadeira 'expectativa x realidade', muito comum nas redes sociais, também estiveram no desfile. A 'expectativa x realidade' mostrava como sanduíches são exibidos nas fotografias dos cardápios das fast foods e como eles são bem diferentes na realidade.