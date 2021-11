Designers levam história, criatividade e resistência para acessórios do Afro Fashion Day

O que uma corrente em latão com as letras BLCK PWR e uma pochete que pode virar uma bolsa de mão ou de ladinho têm a ver? Todas elas contaram um pouco da narrativa sobre o Black Power, tema do Afro Fashion Day 2021 - cujo desfile será exibido sábado, nas redes sociais do CORREIO. Os acessórios que roubaram a cena e compuseram os looks do desfile foram arte de cinco marcas/designers: Ziê, By Aninha, TáBomPraVocê, Filipe Dias e Fagner Bispo.

Curador do projeto, o estilista Fagner Bispo fez bolsas em que a estampa são capas das revistas Jet e Ebony, ambas criadas para o público afro americano e que traziam nomes como Angela Davis em suas imagens e publicações. Por sua vez, Mario Frias, da TáBomPraVocê, enviou para o Afro brincos, colares, braceletes, pulseiras e chockers.

“Para levar o conceito Black Power para as passarelas foi feito uma pesquisa em cada bloco, baseando-se nas cores, texturas e o conceito de cada bloco, principalmente utilizando a proposta de trabalho da TáBomPraVocê Acessórios, mas também se baseando nas cores para que os acessórios se encaixem na proposta da peça de cada estilista”, disse Mario, que participa do evento desde a segunda edição.

Brincos da TáBomPraVocê exploraram as cores e texturas para valorizar o conceito do Black Power (Foto: Tati Freitas/Afro Fashion Day)

Ana Paula Pereira, a Aninha da By Aninha, aproveitou o Afro Fashion Day para colocar em prática os aprendizados do curso de ourives que está fazendo. Ela manipulou materiais como latão, couro e alumínio para fazer os acessórios que mandou para o desfile. A parceria com a produção do evento foi fundamental: amiga de longa data de Fagner Bispo, trocou muitas ideias com o curador para chegar até os produtos finais.

“Eu sempre pergunto a Fagner qual a proposta real dele e isso facilita muito pra mim porque dá uma visão direcionada. Ele tem muita ideia também em relação ao tema. Quando ele pensa no tema, já imagina, tem a proposta visual mais ou menos pré-estabelecida do que quer ver na passarela”, disse.

Aninha fez colares, chockers e um pente-garfo com latão. A ideia, inclusive, remeteu à chegada do movimento black power na Bahia, quando jovens, negras e negros, faziam o pente com materiais tipo aros de roda de bicicleta, por exemplo.

Carinho

Todas as marcas de acessórios são veteranas no Afro Fashion Day e isso faz com que uma rede seja construída: tanto de empreendedorismo quanto de carinho, como explica Aninha: “algumas marcas participam ha muito tempo e aí criou um padrão, uma união muito grande. As pessoas conseguem dialogar entre si”, pontua.

O designer Vinicius Carmezim, da Ziê, trabalha em conjunto com a mãe, Ailma, na confecção das peças. Ele conta que nunca tinha trabalhado pensando nesse tema, apesar de conviver e crescer imerso nessas referências. Durante as pesquisas, percebeu como uma série de acessórios da época são tendências hoje, como a pochete, que foi uma das suas criações ao lado da mãe para o desfile.

“Fazer essa relação do que se usava e do que se usa hoje, com alguns detalhes para acrescentar é incrível. Além do bucket e da bolsa, trouxe um bordado nela, o PWR, que significa Power. A gente busca essas referências com uma ajuda muito boa da galera da produção dando um direcionamento. A gente sem direcionamento enlouqueceria, são muitas referências e os meninos ajudaram muito”.

Ziê levou para a passarela do AFD 2021 acessórios como essa bolsa, que também vira pochete (Foto: Lucas Assis/Afro Fashion Day)

Inclusive, trabalhar com a mãe foi, para Vinicius, um ponto alto do trabalho: “Eu tou com minha mãe, sabe? É minha história ali também. Discutir a montagem e criação de uma peça com algo que nos diz respeito é algo muito massa. A parte da criação, a gente senta e pensa na peça, mas a costura é feita por mainha. Mostrar essas coisas para ela, explicar o porquê do brilho, mostrar como as pessoas se vestiam e vê-la costurando depois tudo que a gente pensou e finalizou, Ave Maria. É um negócio lindo”.

Siga as marcas de acessórios do AFD2021

- By Aninha: @byaninhamimosacessorios

- Ziê: @mochilas.zie

- TáBomPraVocê: @tabompravoce



